Strage di Erba, lo psichiatra che curò Frigerio: “Non mi fece mai il nome di Olindo”

Strage di Erba, le clamorose rivelazioni a Le Iene dello psichiatra Claudio Cetti, che si prese cura in ospedale del testimone Mario Frigerio nei giorni successivi alla mattanza

Strage di Erba, a Le Iene parla lo psichiatra Claudio Cetti, il medico che si prese cura di Mario Frigerio dopo la mattanza dell’11 dicembre 2006. Il medico era presente al primo interrogatorio del testimone con il pm Simone Pizzotti. E dal giorno 27 dicembre 2006 prese in cura Frigerio: ma quest’ultimo non gli fece mai i nomi di Rosa e Olindo.

Lo ammette per la prima volta lo stesso Cetti, il quale racconta anche come fosse traballante il ricordo dell’uomo in quei giorni: gli aveva riferito addirittura di aver visto la moglie morta a terra sulle scale: un fatto impossibile, poichè Valeria Cherubini morì nella loro mansarda, mentre Frigerio fu salvato sul pianerottolo di casa Castagna, un piano più sotto.

STRAGE DI ERBA, LE INTERCETTAZIONI SCOMPARSE

Quelle di Cetti sono dichiarazioni dirompenti, perchè smentiscono totalmente il fatto che il testimone ricordò subito che ad aggredirlo fosse stato il vicino di casa.

Non solo: se davvero Frigerio fece il nome di Olindo il 26 dicembre ai pm, perchè nei giorni successivi non ne parlò mai non solo a figli e avvocato, ma neppure al medico con cui doveva ricostruire l’accaduto?

Ma c’è un altro fatto, più inquietante. Perchè il 27 dicembre Cetti visitò Frigerio per un primo esame della memoria, chiedendogli da quanto tempo fosse ricoverato e sottoponendolo a domande semplici come qualche addizione e sottrazione, tutte cose cui il testimone non riusciva a rispondere.

Il giorno dopo Cetti si recò da lui per chiedergli invece di ricostruire la strage.

Frigerio era intercettato. Ma proprio da pochi minuti prima dell’arrivo del medico, le 11,49 del 28 dicembre, fino alle 9,55 del 3 gennaio, le intercettazioni di Frigerio spariscono nel nulla e senza alcuna giustificazione.

Oggi sappiamo così che in quelle intercettazioni scomparse c’era anche il racconto della strage da parte del testimone. Quello in cui Frigerio non aveva mai fatto il nome di Olindo al dottore.

Edoardo Montolli

