Strage di Erba, il video per nulla “inedito” di Olindo al bar dello sport di Quarto Grado

Il video di Olindo Romano spacciato da Quarto Grado come inedito, era già stato mostrato a Le Iene nel febbraio 2019, con un’enorme differenza: Le Iene ne avevano sottolineato i clamorosi errori

Venerdì la trasmissione Quarto Grado ha spacciato per esclusivo un video di Olindo Romano in cui il netturbino raccontava nel 2007 la strage di Erba allo psichiatra Massimo Picozzi, incaricato dell’avvocato d’ufficio Pietro Troiano di valutarne la capacità di intendere e di volere.

In realtà quel video era già stato mandato in onda da Le Iene nel febbraio 2019.

Con un’opportuna differenza: Le Iene avevano evidenziato tutti gli errori contenuti in quel racconto. Analizzandone il contenuto, come dovrebbe fare una trasmissione giornalistica.

A Quarto Grado, invece, è bastato mandarlo in onda così, senza approfondire, come se si fosse al bar dello sport. Un modo per far leva sull’indignazione della gente: esattamente come accadde nel 2008 con il video psichiatrico di Rosa, il cui racconto non coincideva in nulla nè con le confessioni, nè con la scena del crimine (anche se all’epoca nessuno lo disse mai). Ma che servì a orientare l’opinione pubblica sulla colpevolezza della coppia.

Peraltro, il contenuto del video di Olindo era già notissimo, essendo stato pubblicato nel libro “Vicini da morire” nel 2007.

Ma, naturalmente, dato che Quarto Grado si occupa da anni del caso, alla trasmissione sanno benissimo che quanto dichiara Olindo a Picozzi non torni nemmeno con le sentenze, anche se fanno finta di nulla: infatti, quando Umberto Brindani e Carmelo Abbate provano a evidenziare solo due dei clamorosi errori, non c’è modo che possano dilungarsi, perchè il conduttore vuol parlare dell’effetto che fa. Un effetto “boomerang” per la difesa, verrà detto in trasmissione.

Edoardo Montolli

