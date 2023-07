Scopri le 10 auto più vendute al mondo del 2022

Ti sei mai chiesto quali fossero i bestseller globali per il 2022?

Gli analisti del settore automobilistico hanno raccolto meticolosamente dati sulle vendite di veicoli a livello globale per compilare l’elenco delle auto più vendute al mondo. Non solo, ma hanno anche classificato tutti i modelli, dal primo al cinquecentesimo. Naturalmente, non elencheremo qui tutte le cinquecento auto più acquistate durante lo scorso anno, ma daremo un’occhiata alla top ten internazionale.

Queste auto rappresentano il meglio dell’industria automobilistica globale, offrendo una combinazione di design accattivante, prestazioni eccezionali e tecnologie all’avanguardia. Sono diventate le preferite dei consumatori di tutto il mondo e hanno contribuito a ridefinire il concetto di mobilità nel 2022.

Anche l’analisi sull’offerta di pezzi di ricambio nei maggiori siti online, come https://ovoko.it/ ha contribuito a stilare la classifica dei mezzi più venduti nel 2022.

All’interno di questo articolo, troverai alcune conferme e molte sorprese riguardo alle vendite di auto nel 2022. Negli ultimi anni, i modelli di crossover, SUV ed EV hanno letteralmente preso il volo nel mercato automobilistico. Tuttavia, non mancano le automobili con una storia di successi già consolidata , che continuano a conquistare i consumatori di tutto il mondo.

Mentre molti si aspettavano che i modelli di crossover e SUV dominassero la classifica delle auto più vendute, ci sono state sorprendenti sorprese nel mix. Alcuni modelli tradizionali, con una solida reputazione e un grande seguito di appassionati, sono riusciti a mantenersi al passo con la frenetica evoluzione del settore automobilistico.

Inoltre, l’ascesa delle auto elettriche ha sconvolto il panorama automobilistico, portando a un aumento significativo delle vendite di veicoli a zero emissioni. Molti produttori si sono concentrati sulla produzione di modelli EV , offrendo ai consumatori un’alternativa sostenibile ed ecologicamente consapevole. Il successo delle auto elettriche nel 2022 è stato impressionante, dimostrando che la mobilità elettrica sta diventando sempre più attraente per i guidatori di tutto il mondo.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo intorno ai modelli crossover, SUV ed EV, le auto con una storia di successi già consolidata hanno dimostrato di essere ancora molto popolari. Modelli iconici e famosi hanno mantenuto la loro posizione, grazie al loro design intramontabile, alle prestazioni eccezionali e all’esperienza di guida superba. Queste auto hanno una base di fan fedele e continuano a attrarre nuovi acquirenti con la loro reputazione di affidabilità e stile.

Quindi, all’interno di questa classifica delle auto più vendute nel 2022, troverai sia conferme che sorprese, riflettendo la dinamicità e la diversità del mercato automobilistico attuale. Dai modelli di crossover e SUV in grande crescita alle auto elettriche che stanno guadagnando terreno, senza dimenticare le automobili tradizionali di successo, c’è qualcosa per tutti i tipi di guidatori e appassionati di auto.

Tesla e Ford – Il nuovo Vs il vecchio, sempre più in competizione

Al decimo posto c’era la Tesla Model 3 con 482.200 unità vendute nel 2022. Il conteggio della Model 3 è stato in gran parte dovuto alla forte marcia dell’Europa verso l’elettrificazione, insieme al grande mercato automobilistico del Nord America e all’espansione di Tesla in Asia.

Passando al nono posto, il gradino è andato al pick-up più venduto negli Stati Uniti, il Ford F-150 con 525.100 venduti. Non solo l’F-150 è il truck più venduto in America, ma è anche il veicolo più venduto del paese da oltre 40 anni.

I bestsellers giapponesi sempre in classifica

All’ottavo posto c’è la prima di diverse Toyota in lista, la Corolla Cross. Ne sono stati venduti 530.300 nel 2022 e ciò è dovuto al fatto che si tratti di un modello dipsonibile su scala globale, il chè significa più potenziale di vendita.

L’auto al settimo posto è stata un po’ una sorpresa: le gemelle Nissan Sentra e Sylphy. Ci si potrebbe chiedere come Nissan sia stata in grado di vendere 566.500 unità della sua berlina. È stato il mercato cinese a incrementare i dati di vendita dell’auto, insieme al Nord America.

Nel frattempo, il sesto posto è andato al pick-up più venduto al mondo, il Toyota Hilux. Grazie alla sua portata globale e alla solida reputazione, probabilmente non sorprende che Toyota abbia venduto 632.500 Hilux in tutto il mondo.

Spostandoci al quinto posto, troviamo un altro modello Toyota, il Camry . Nonostante le vendite di berline di medie dimensioni in costante calo, la Camry ha ancora trovato 673.300 nuove case in tutto il mondo. Ciò rende la Camry la berlina di medie dimensioni più venduta al mondo con un discreto margine.

Al quarto posto troviamo un altro brand giapponese, capace da anni di essere ai primi posti delle classifiche di vendita e rivaleggiare con Toyota. Stiamo parlando di Honda, con la sua CR-V, che è anche l’unico modello Honda ad entrare nella top 10 del 2022. Se ne hai acquistata una l’anno scorso, sei uno dei 733.300 nuovi clienti CR-V nel mondo.

Due conferme ed una new entry per la Top 3

Al terzo posto c’è una notizia shock… A salire sul podio è la Tesla Model Y con 747.500 unità vendute , il che la rende l’EV più venduto al mondo. Ancora una volta, l’Europa e il Nord America sono stati i principali driver di vendita della Tesla.

Ora, per i primi due e potrebbe ci si potrebbe sorprendere di meno. Al secondo posto la sempreverde Toyota Corolla con 991.600 unità vendute nel 2022. Per decenni la Corolla è stata l’auto più venduta al mondo, ma è un crossover che da qualche anno è il numero uno al mondo.

Quel modello è la Toyota RAV4, che ha venduto oltre un milione di unità in tutto il mondo per due anni consecutivi. La cifra esatta è di 1.015.700 unità, che la rendono non solo il crossover più venduto del 2022, ma anche l’autovettura più venduta al mondo in assoluto.