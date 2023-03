Sabrina Salerno è come l’Amarone: splende nel tempo

Tanti auguri per il compleanno della meravigliosa Sabrina Salerno,indubbiamente una delle donne più belle e affascinanti del nostro Paese. Lo è da sempre e più passano gli anni, più lo diventa. Merito di madre natura ma anche di tanto allenamento! Sabrina è sempre stata una ragazza sportiva. Da ragazzina faceva salto in alto e salto in lungo ed era anche brava. Avrebbe voluto fare arti marziali, ma non le ha mai praticate. Poi, a 40 anni, la svolta fitness!

Sì… classe 1968, la Sabrina nazionalpopolare, appunto figura tra quelle artiste che più di tutte hanno lasciato un segno nella storia della musica italiana. Le sue canzoni hanno fatto ballare intere generazioni a partire dagli anni ’80, consacrandola non solo come icona della musica dance ma anche come sex symbol incontrastata. E oggi, all’età di 55 anni, la Salerno conserva una bellezza ed un fascino che difficilmente passano inosservati. A confermarlo sono le tante foto che la cantante ligure condivide sul web e, per la precisione, sul suo profilo Instagram.

Nel corso degli anni la Salerno è passata con incredibile maestria dal mondo della musica a quello della televisione, riuscendo a collezionare successi e traguardi che farebbero impallidire chiunque nel suo stesso settore. Impossibile non ricordare la sua partecipazione a Ballando con le stelle,l’iconico show condotto da Milly Carlucci.Qui la Salerno ha dato prova del suo talento molto versatile, in grado di farla primeggiare tanto nel canto quanto nel ballo. Sebbene non sia riuscita ad aggiudicarsi l’ambita vittoria finale, che è andata alla collega Arisa, la splendida, sensualintrigante Sabrina (come l’Amarone, sublime vino rosso veronese evolve bene nel tempo) è stata la protagonista indiscussa di quell’edizione, e non solo.

Stefano Mauri