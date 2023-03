Elisabetta Canalis, bella e sensualmagica ha divorziato dal marito

Per la serie tanto tuonò che piovve, quindi Elisabetta Canalis ha divorziato dal chirurgo americano Brian Perri, sposato nel 2014. Secondo i documenti di separazione la ex coppia avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, 7 anni, e la ex velina al momento non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento. La Canalis ha già traslocato in un appartamento dove in questi giorni ospita la madre che dalla Sardegna l’ha raggiunta per darle il suo supporto.



Ricordate? Nelle scorse settimane, spunto’ una foto dell’ex velina, con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu paparazzati in occasione della Fashion Week Milanese Elisabetta Canalis a Milano. Lei e lo sportivo si conoscono da tempo e condividono la passione per lo sport. Sui rispettivi social è possibile vedere diverse foto e video dei due insieme durante gli allenamenti, ma sono stati avvistati anche mentre entravano nell’appartamento della ex velina. Per questo pare che tra i due ora possa esserci anche dell’altro.

Intanto, via social, la meravigliosa showgirl regala spesso fotografia sensualmagiche che la ritraggono.

Stefano Mauri