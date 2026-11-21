Nei giorni scorsi, la Milano Music Week h acceso di musica, parole, magia ed emozioni, il capoluogo milanese.
Uno dei momenti più intensi è arrivato, come giustamente hanno sottolineati alcuni media, compreso Open, dopo l’esibizione di Angelina Mango, quando l’artista, commossa davanti ai fan ha detto parole intense: “È una serata molto magica, ha detto l’artista. Mi sento fortissima in questo momento. Tipo che niente può farmi del male. Auguro di sentirvi così anche solo per un secondo”. Brava Angelina Mango, quando stiamo bene, o siamo felici, dobbiamo farci caso. E vivere al massimo, cogliendo ogni attimo.
Stefano Mauri
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