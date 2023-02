Top e Flop in Serie A, Coppa Italia e Champions League

Gennaio è il mese delle rivelazioni nel campionato italiano, che insieme alla Coppa Italia, delinea le più forti della stagione e le squadre che hanno fallito gli obiettivi prefissati, mentre febbraio disegna il grande capolavoro di Champions con il quadro delle più forti di tutta Europa.

In generale, le squadre che stanno andando forte si stanno distinguendo per statistiche e risultati nelle tre le competizioni, ma in alcuni casi ci sono delle incongruenze dovute a diversi fattori, come sfortuna, cali di prestazione, problemi societari e anche semplici episodi in una gara che decidono il resto della stagione.

Napoli e Milan flop in Coppa Italia, i Diavoli floppano anche in campionato

Nelle quote Coppa Italia 2023 non ci sono più Napoli e Milan, che sono uscite da questa competizione.

Mentre per il Milan si è trattato di un calo drastico evidente in ogni partita disputata nel mese di gennaio, per i Partenopei sono stati i rigori a sancire l’eliminazione da questa coppa, a opera di una straordinaria Cremonese, pronta a riscattare il pessimo campionato che sta disputando con 0 vittorie dopo 20 gare.

Atalanta, Monza ed Empoli al top in Serie A

Le quote calcio di Serie A e Champions League presentano diversi valori inerenti alle statistiche. Nel mese di gennaio, soltanto Atalanta, Monza ed Empoli, sono rimaste imbattute, rivelandosi squadre al top nel campionato e vere sorprese della stagione.

La domanda sorge spontanea per quanto riguarda la squadra Brianzola dopo il pareggio contro l’Inter e la splendida vittoria contro la Juve: Silvio Berlusconi, avrà mantenuto la promessa fatta ai giocatori durante il pranzo di Natale?

Barcellona e Juventus flop in Champions

Per diversi mesi queste due squadre hanno schierato in campo i migliori reparti difensivi dei principali campionati europei ma a poco è servito in Champions, dove non sono riuscite a superare la fase a gironi.

Il flop di Barcellona e Juventus in questa competizione mette in evidenza i limiti della rosa e della società, entrambe incapaci di raggiungere i livelli di qualche anno fa.

Mentre i Blaugrana riescono ancora a imporsi nella Liga, i Bianconeri sono in discesa libera anche in Serie A, tra guai societari, punti di penalizzazione e pesanti sconfitte contro squadre underdog. Il 5 – 1 subìto contro il Napoli ha distrutto l’autostima della Vecchia Signora oltre ad aver azzerato il record positivo di gol subìti in campionato.

Inter e Napoli al top in Champions

Non dimentichiamo che nella fase a gironi, Napoli e Inter hanno compiuto due piccoli miracoli, i Partenopei sfondando il tetto delle 20 reti segnate nelle prime 5 gare, 10 gol messi a segno soltanto nelle due gare contro l’Ajax, oltre al Liverpool asfaltato nella gara di andata.

Mentre i Nerazzurri hanno dovuto affrontare il girone più difficile della competizione, e soltanto dopo aver fatto a spallate contro Bayern Monaco e Barcellona, sono riusciti a entrare nuovamente fra le 16 squadre più forti d’Europa, agguantando gli ottavi.

