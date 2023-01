Il Maine Coon Kusa, gatto dei record: ha solo 9 mesi ed è già più lungo di un bimbo di 5 anni 

Kusa è un vero Maine Coon da record: aveva solo 3 mesi quando fu adottato da Chastity Hobbs nel luglio 2022. Ora è più lungo di un bimbo di 5 anni e pesa più di 9 kg.

Considerato che crescerà per altri 3 anni e mezzo, per molti è destinato a diventare il gatto più grande del mondo. Tanto che la proprietaria, che spende una fortuna per sfamarlo, sta già pensando di comprare una casa più grande.

Non sarà però facile diventare il numero uno: ecco il video con gli esemplari giganti

Kusa è un Maine Coon di appena 9 mesi. Un esemplare bianco, splendido. E destinato forse a diventare il più grande gatto del mondo. È già più alto di un bimbo di 5 anni. Aveva 3 mesi quando fu adottato da Chastity Hobbs nel luglio 2022. E da allora ha fatto passi da gigante.

Una casa più grande per il Maine Coon Kusa

Tanto che Chastity, di professione fotografa, sta pensando di trovare una casa più grande per farlo stare più comodo. Dice al Daily Star: «Le persone sono stupite quando lo vedono. Pensano sempre che sia incrociato con una lince rossa o qualcosa del genere. L’ultima volta che l’abbiamo pesato pesava 15 libbre, ma è decisamente cresciuto di quattro o cinque libbre. Da allora ha avuto un enorme scatto di crescita». Venti libbre sono più o meno 9 chili.

Ma quanto mi costi!

I Maine Coon continuano a crescere fino a quando non hanno quattro o cinque anni, il che significa che Kusa di nove mesi ha un grande potenziale. Kusa vive a Phoenix, in Arizona, e la sua proprietaria, per sfamarlo, spende quasi 140 euro al mese: “Abbiamo bisogno di una lettiera extra large” racconta Chastity.

Le misure

Su TikTok lo hanno paragonato ad un Pokemon. Ma anche ad un leone bianco. Forse è eccessivo. Ma le misure sono impressionanti. Ancora adesso che è cucciolo, è lungo 1 metro, 23 centimetri e 19 millimetri.

