Delitto di Avetrana, tutti i dubbi del giallista Rino Casazza – PODCAST

Delitto di Avetrana, continua a far discutere il libro di Rino Casazza sul processo che ha portato alla condanna di Sabrina Misseri e Cosima Serrano per l’omicidio di Sarah Scazzi.

Lo scrittore è ospite a I viaggi di Gulliver e racconta a Walter De Stradis tutti i suoi dubbi:

Il volume, edito da Algama, è disponibile su Amazon e in ebook su tutte le piattaforme.

LA SCHEDA DEL LIBRO IL DELITTO DI AVETRANA

Il delitto di Avetrana, avvenuto nell’agosto del 2010, vide vittima la giovanissima Sarah Scazzi e rappresenta un’anomalia: come gli altri grandi gialli della cronaca nera ha enormemente interessato l’opinione pubblica, ma non l’ha divisa. La condanna per omicidio di Sabrina Misseri e Cosima Serrano, cugina e zia della vittima, e dello zio, Michele Misseri, come complice nell’occultamento del cadavere, viene ancora oggi considerata dall’uomo della strada un irreprensibile atto di giustizia.

La narrazione che vede Sabrina e sua madre spietatamente vendicative verso la graziosa parente adolescente fino al punto di ucciderla, e il padre Michele in veste di loro succube, continua a fare presa. Eppure, esaminando più in profondità gli atti dell’inchiesta, si scopre che è molto più verosimile un’altra verità, comunque tragica. Ma che, almeno, evita di aggiungere al dramma della morte violenta di Sarah l’ingiustizia del carcere a vita a due innocenti.

Con le interviste all’avvocato Nicola Marseglia, Roberta Petrelluzzi, Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli

***

«Continuo ancora ad esercitare la professione di avvocato, ma dopo l’esito del processo “celebrato” nei confronti di Sabrina Misseri, da me difesa insieme al valoroso e generoso collega Nicola Marseglia, e della sua anziana madre Cosima, ho sentito assai forte la tentazione di abbandonare tutto ciò che fino a quel momento aveva costituito, con l’Università, la ragione della mia vita»

Dalla prefazione del Professor Franco Coppi

***

IL DELITTO DI AVETRANA il libro – QUI

IL DELITTO DI AVETRANA in formato epub su tutti gli store e QUI

IL DELITTO DI AVETRANA in formato mobi per Kindle su AMAZON

IL DELITTO DI AVETRANA è anche su Play Store e Apple Store

***

DICONO DEL LIBRO

L’intervista dell’avvocato Franco Coppi a IL GIORNALE

La lettera di Valentina Misseri pubblicata da IL GIORNALE

Il libro IL DELITTO DI AVETRANA su DAGOSPIA

Franco Coppi, lo sfogo: “Ad Avetrana due malcapitate”. Caso riaperto? – LIBERO

Franco Coppi, il dramma segreto: “Stavo per mollare tutto” – LIBERO

Michele Misseri, la disperata lettera sul delitto di Avetrana: “Sono io il vero colpevole” – OGGI

Il delitto di Avetrana, l’altra verità – CRONACA VERA

Guarda gli ultimi libri di Rino Casazza – QUI