Strage di Erba, l’arringa infuocata dell’avvocato Enzo Pacia, legale di Olindo e Rosa a Como (PRIMA PARTE)

(continua dopo la pubblicità)

Vi presentiamo sul nostro canale Youtube, per la prima volta online e in edizione integrale, l’infuocata arringa dell’avvocato Enzo Pacia al processo in Corte d’Assise a Como contro Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba. Il legale, poi scomparso, difese in primo grado la coppia insieme a Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, i quali tuttora cercano di dimostrarne l’innocenza. In questo QUI SOPRA vi proponiamo la prima parte dell’arringa.

Per chi volesse approfondire il caso, su tutte le piattaforme online è disponibile gratuitamente il podcast IL GRANDE ABBAGLIO – CONTROINCHIESTA SULLA STRAGE DI ERBA, seguito del libro omonimo del 2008 di Felice Manti e Edoardo Montolli, i giornalisti che fin dall’inizio misero in luce le contraddizioni dell’indagine.

Il podcast è disponibile anche sul sito Fronte del Blog con i documenti del caso – QUI.

QUI invece la versione aggiornata del libro IL GRANDE ABBAGLIO, che riporta le scoperte degli anni successivi e disponibile anche in ebook.

Lo speciale sulla strage di Erba di Fronte del Blog – GUARDA

(continua dopo la pubblicità)

***

(continua dopo la pubblicità)

Qui sotto video e audio esclusivi sulla strage di Erba sul nostro canale Youtube: