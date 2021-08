Strage di Erba, in arrivo la controinchiesta giornalistica in podcast

Fronte del Blog anticipa il trailer del podcast “Il grande abbaglio – Controinchiesta sulla strage di Erba”, presto in arrivo online. Il podcast degli autori dell’omonimo libro del 2008 annuncia elementi inediti sulla vicenda

In questo podcast andremo a narrare, con documenti e audio inediti, alcuni degli aspetti sulla strage di Erba mai emersi a processo. Il nome scelto per il podcast è quello che usammo per l’omonimo libro: Il grande abbaglio- controinchiesta sulla strage di Erba, uscito a febbraio 2008, poco dopo l’inizio del processo a Como contro Olindo Romano e Rosa Bazzi, metteva in luce cose incredibilmente mai narrate sulla vicenda. Tra esse, il fatto che il testimone e superstite della strage, Mario Frigerio, avesse a lungo riconosciuto come aggressore un uomo olivastro alto e mai visto prima; che la macchia sull’auto potesse essere arrivata per contaminazione; che non c’era alcuna traccia dei coniugi nella casa della strage e che non vi era alcuna traccia delle vittime in casa loro. Infine, evidenziavamo come le confessioni fossero in realtà ben poco aderenti alla realtà, cambiate di versione in versione e solo dopo che a Rosa erano state fatte sentire quelle del marito, che lei aveva confermato.

Negli anni successivi abbiamo scoperto molte altre cose, scritte fino all’ultimo grado di giudizio. Ma è solo quando abbiamo potuto raccontarle a Le Iene, diversi anni più tardi, che l’opinione pubblica si è finalmente accorta che troppe cose in questa storia non tornavano.

Per chi volesse approfondire, abbiamo pubblicato un’edizione aggiornata de Il grande abbaglio, che, alle scoperte dell’epoca aggiunge taluni episodi inquietanti accaduti fino ad oggi. Si tratta di una lettura indispensabile per comprendere a fondo quanto racconteremo nel podcast.

Felice Manti

Edoardo Montolli