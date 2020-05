Michael Schumacher, a sei anni e mezzo dall’incidente: ecco come sta davvero

Protetto dalla privacy della famiglia, solo pochissime persone possono incontrarlo, tra cui Jea Todt e Felipe Massa. Ecco come il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ricostruisce la sua situazione

Come sta davvero Michael Schumacher? Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo fa il punto della situazione, nonostante l’assoluto riserbo che vige sulle sue reali condizioni di salute imposto dalla moglie Corinna.

LA PRIVACY – Corinna dice infatti di seguire le indicazioni del marito “essendo lui, da sempre, particolarmente sensibile alla sfera privata. Michael ha fatto tutto per me. Non dimenticherò mai a chi devo essere grata e questo è mio marito”.

L’INCIDENTE – L’ex campione, il 29 dicembre 2013, fu vittima dell’incidente sciistico di Meribel, sulle Alpi francesi. Le poche notizie che sono uscite sul suo conto sono state spesso altalenanti.

LA SPERANZA – A dicembre la stampa britannica aveva riportato un messaggio che Corinna avrebbe confidato ad alcuni suoi tifosi e che ha fatto sperare i fan: “Le grandi cose iniziano con piccoli passi”. Da tempo, infatti, si vocifera di una cura a base di cellule staminali al Georges Pompidou di Parigi.

GLI AMICI – Di fatto, sono pochissime le persone ammesse in casa. Tra loro Felipe Massa e Jean Todt. Il primo ha fatto sapere come “la situazione di Schumacher non sia facile, è in un momento difficile”. Mentre Todt, nel dicembre 2018, raccontò al tedesco Auto-Bild: “Sono sempre cauto quando dico qualcosa, ma è vero che ho visto il gran premio del Brasile 2018 in Svizzera con Michael Schumacher”.

Da Oggi.it