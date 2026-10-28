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La Juve di Luciano Spalletti non c’è più. E i bianconeri, in crisi, perdono male pure col Genoa

Basterebbe un tecnico alla Antonio Conte per raddrizzare la rotta? Mah

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Ottobre 2026
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Foto da Chatgpt

Madama bianconera, per l’ennesima volta e’ tutta sbagliata e da rifare. Ma prendiamola larga: Antonio Conte, da molti indicato come l’unico in grado di riportare in auge la Signora, e’ stato pizzicato sotto la Mole a cena con un grande tifoso del Napoli, Salvatore Esposito, ovvero il Gennaro Savastano della serie TV Gomorra. I due, in compagnia di altri amici, hanno cenato al Ristorante Solferino. Intanto la Juve ha perso ancora a Genova, contro il Genoa per 2 a 0, giocando male. Che ne pensa il patron John Elkann di questa crisi senza fine?

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E inevitabilmente mister Luciano Spalletti torna in discussione. Ma Conte, ammesso e non concesso arrivi l’esonero di Spalletti e l’arrivo di Conte, sarebbe in grado di rimettere in sesto quel che resta, poco, della Juventus? Ah Chapeau (ha superato il maestro) al Genoa di Daniele De Rossi, padrone del campo contro i malinconici bianconeri. Nota a margine: Spalletti ha “perso” la Vecchia Signora la scorsa primavera. Probabilmente non meritava la conferma, ma non ha colpe solo lui. Senza bomber, un regista e un laterale sinistro da top club, di strada, se ne fa poca.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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