La Juve di Luciano Spalletti non c’è più. E i bianconeri, in crisi, perdono male pure col Genoa

Madama bianconera, per l’ennesima volta e’ tutta sbagliata e da rifare. Ma prendiamola larga: Antonio Conte, da molti indicato come l’unico in grado di riportare in auge la Signora, e’ stato pizzicato sotto la Mole a cena con un grande tifoso del Napoli, Salvatore Esposito, ovvero il Gennaro Savastano della serie TV Gomorra. I due, in compagnia di altri amici, hanno cenato al Ristorante Solferino. Intanto la Juve ha perso ancora a Genova, contro il Genoa per 2 a 0, giocando male. Che ne pensa il patron John Elkann di questa crisi senza fine?



E inevitabilmente mister Luciano Spalletti torna in discussione. Ma Conte, ammesso e non concesso arrivi l’esonero di Spalletti e l’arrivo di Conte, sarebbe in grado di rimettere in sesto quel che resta, poco, della Juventus? Ah Chapeau (ha superato il maestro) al Genoa di Daniele De Rossi, padrone del campo contro i malinconici bianconeri. Nota a margine: Spalletti ha “perso” la Vecchia Signora la scorsa primavera. Probabilmente non meritava la conferma, ma non ha colpe solo lui. Senza bomber, un regista e un laterale sinistro da top club, di strada, se ne fa poca.

Stefano Mauri