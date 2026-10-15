Kolo Muani e Woltemade regalano tre punti a una Juve poco in palla

L’uscita dal campo di Francisco Conceiçao, nel corso di Celta Vigo-Juventus, è stata caratterizzata, come sottolineato dalla versione On Line della Gazzetta dello Sport, dal nervosismo del calciatore. L’esterno portoghese ha dato una manata alla panchina, ed è andato via, dritto nello spogliatoio.
Tutto in pochi secondi, dopo il cambio al 64′ per favorire l’ingresso in campo di Nico Gonzalez. Dopo qualche minuto, il calciatore è rientrato a bordocampo e si è accomodato in panchina con i compagni. E così si è potuto godere, dal vivo, la vittoria della Juve per 2 reti a 1, grazie al gol del subentrato Kolo Muani. Woltemade aveva invece segnato il gol del pareggio.
Stefano Mauri
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