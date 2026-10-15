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Kolo Muani e Woltemade regalano tre punti a una Juve poco in palla

Con due attaccanti in campo, la Juventus va meglio

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Ottobre 2026
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Foto da Chatgpt

L’uscita dal campo di Francisco Conceiçao, nel corso di Celta Vigo-Juventus, è stata caratterizzata, come sottolineato dalla versione On Line della Gazzetta dello Sport, dal nervosismo del calciatore. L’esterno portoghese ha dato una manata  alla panchina, ed è andato via, dritto nello spogliatoio.

 

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Foto da Chatgpt

Tutto in pochi secondi, dopo il cambio al 64′ per favorire l’ingresso in campo di Nico Gonzalez. Dopo qualche minuto, il calciatore è rientrato a bordocampo e si è accomodato in panchina con i compagni. E così si è potuto godere, dal vivo, la vittoria della Juve per 2 reti a 1, grazie al gol del subentrato Kolo Muani. Woltemade aveva invece segnato il gol del pareggio.

Stefano Mauri

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Celta Vigo Juve Juventus Kolo Muani Woltemade
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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