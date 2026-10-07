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Emma Marrone, in piena fase creativa, in studio di registrazione con Dardust. Nuova canzone in arrivo?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Ottobre 2026
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Foto da Instagram

Ricordate? Lo scorso agosto Emma Marrone, Elisa, Dario Faini (nome d’arte: Dardust) e Francesca Savini hanno passato un’estate da favola in Islanda.

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E in questo malincomagico mese di ottobre, Emma Marrone è corsa nello studio di Dardust (autore, compositore, produttore e arrangiatore) per comporre, insieme, una nuova canzone.

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Emma sta infatti lavorando al nuovo album e, se arriverà il pezzo giusto, potrebbe pure decidere di partecipare: da ospite, oppure in gara, al prossimo Festival di Sanremo, edizione pensata e condotta da Stefano De Martino, ex fidanzato, ora ottimo amico della cantautrice salentina.

 

Stefano Mauri

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Emma emma marrone
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Ottobre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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