Emma Marrone, in piena fase creativa, in studio di registrazione con Dardust. Nuova canzone in arrivo?

Ricordate? Lo scorso agosto Emma Marrone, Elisa, Dario Faini (nome d’arte: Dardust) e Francesca Savini hanno passato un’estate da favola in Islanda.
E in questo malincomagico mese di ottobre, Emma Marrone è corsa nello studio di Dardust (autore, compositore, produttore e arrangiatore) per comporre, insieme, una nuova canzone.
Emma sta infatti lavorando al nuovo album e, se arriverà il pezzo giusto, potrebbe pure decidere di partecipare: da ospite, oppure in gara, al prossimo Festival di Sanremo, edizione pensata e condotta da Stefano De Martino, ex fidanzato, ora ottimo amico della cantautrice salentina.
Stefano Mauri
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