Achille Lauro lascia X Factor per la sua nuova musica, ma … non esclude un ritorno

“Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui. Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi, l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto. La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno. Non escludo il ritorno”.

Così via social, Achille Lauro, citando anche il grande Franco Califabo, ha annunciato che non farà parte della giuria della prossima edizione di X Factor. L’artista ha infatti tempo e voglia di dedicarsi solo alla sua musica e alle sue nuove canzoni.

Stefano Mauri