Luciano Moggi avverte la Juventus: “Massara è da prendere. E a Comolli dico che la Juve non è il Tolosa”

“Conosco Massara, non avrei dubbi su di lui. Nelle squadre che hanno una rivoluzione di questo tipo ci vogliono persone che riscuotono fiducia. Per questo come qualità ti dico Massara, ma Comolli probabilmente li conosce meglio di me. Dico di prestare attenzione perché questa è la Juventus, non il Tolosa. Qui bisogna vincere e e se non si vince bisogna fare le cose nel modo più decente. Bisogna vedere se Chiellini è messo in condizione di fare il suo lavoro. Conte è stato accusato di non essere più juventino: ha vinto il campionato a Napoli e mi ha detto: ‘L’anno scorso io smaniavo per venire alla Juventus, non hanno neppure tentato di fare un discorso di questo tipo. Adesso io dico che sto a Napoli perché ci sto bene e mi rinforzeranno la squadra’. I tifosi accusano Conte di non essere juventino, ma lui lo era già quando voleva venire alla Juventus e hanno preferito Thiago Motta, a quel punto tutte le chiacchiere non sono vere”.



Così ha parlato, Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, club che cambierà volto. Si spera cambi in meglio.

Stefano Mauri