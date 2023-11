DA LUNEDI’ IN ABRUZZO I MONDIALI JUNIORES DI SCACCHI

Sarà una grande festa dello sport quella che si apre tra tre giorni, lunedì 13 novembre al Pala Dean Martin di Montesilvano: quasi 800 ragazzi, provenienti da 94 diverse nazioni, si sfideranno nei Mondiali juniores di scacchi organizzati dalla FIDE (la Federation International des Echecs), con la collaborazione fattiva della Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

Si tratta della più grande manifestazione scacchistica che si tiene quest’anno sul suolo italiano, e una delle più importanti a livello internazionale. I giocatori appartengono a tre fasce d’età, under 14, under 16 e under 18, divisi in tornei Open (aperti a tutti) e Femminili (solo per le ragazze). Sono quindi sei i tornei e sei i titoli mondiali che verranno assegnati. E’ prevedibile che il livello tecnico sarà altissimo, perché nel mondo degli scacchi tra sedicenni e diciottenni non ci sono soltanto campioni in erba, ma talvolta giocatori già affermati, pronti a prendere il volo tra i più forti Grandi Maestri.

E gli italiani? La delegazione ufficiale azzurra è formata da sei componenti: il triestino Nicolas Perossa (under 14 Open), la torinese Amalya Manco (under 14 Femminile), il trevigiano Lorenzo Candian (under 16 Open), la romana Sharon Glover (under 16 Femminile), il legnanese Simone Pozzari (under 18 Open) e la romana Emma Graziani (under 18 Femminile). Però ci sono molti giovani scacchisti che hanno deciso di mettersi alla prova, sfruttando l’imperdibile occasione di un Mondiale “in casa”, quindi gli italiani in gara saranno in totale una cinquantina, anche se quasi nessuno, per la verità, nelle prime posizioni di partenza. Il meglio piazzato, teoricamente, nel suo torneo, è Nicolas Perossa, 15mo. Konstantin Andreev è 27mo nell’Open 16, mentre nello stesso torneo Lorenzo Fava è 49mo, Emma Graziani è 48ma nell’under 18 Femminile. Confidiamo in qualche bella sorpresa, anche se il contesto è davvero competitivo.

In ogni caso sarà una bella festa dello sport, ed è un grande onore per l’Italia ospitarla. Può rivelarsi anche, agli occhi della FIDE, la prova generale delle Olimpiadi degli scacchi, che l’Italia si è candidata ad ospitare a Genova nel 2028. La FIDE ne deciderà l’assegnazione il prossimo 17 dicembre, ma le speranze di riuscita sono buone, anche grazie all’impegno di un testimonial d’eccezione, Andrea Bocelli. Il cantante ha girato anche un video promozionale, che si può vedere su Youtube a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=W1l58VzY-Tg&t=23s