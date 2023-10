PER TRE GIORNI ALASSIO DIVENTA CAPITALE DEGLI SCACCHI

Per tre giorni la Liguria diventa la capitale degli scacchi italiani. Si svolgeranno infatti ad Alassio, nel comprensorio scolastico di via Gastaldi 21, due appuntamenti cardine del calendario nazionale di questo sport: i Campionati italiani “Gioco Rapido”, con tre diversi tornei, Blitz, Rapid e Semilampo. E poi le finali dei Campionati italiani on line, Rapid e Blitz. Un gradito ritorno, dopo tre anni di stop a causa del Covid.

Cinque tornei, insomma, in cui gli scacchi mostrano il loro volto più spettacolare: bisogna disputare le partite in pochi minuti, addirittura soltanto in 3 minuti nel Blitz, quindi bisogna avere la mano veloce come il pensiero, giocare d’istinto, con mosse rapide, tendere tranelli all’avversario per indurlo a sbagliare, mantenere lucidità anche quando l’orologio corre e si hanno pochi secondi a disposizione. Adrenalina pura, che gli appassionati di tutte le età conoscono bene, e apprezzano.

Dicevamo però che due di questi cinque tornei si svolgono on line, in formato hybrid: significa che i giocatori sono “in presenza”, ma si sfidano comunque al computer. Si tratta dei finalisti dei Campionati italiani on line Rapid (12 minuti per concludere la partita + 3 secondi per ogni mossa) e Blitz (5 minuti + 3 secondi a mossa), emersi da una selezione durata nove mesi, attraverso la bellezza di 28 tornei, giocati tutti i lunedì sera dallo scorso marzo ad oggi sulla piattaforma Omnia Chess. La Federazione Scacchistica Italiana (FSI) è una delle prime in Italia ad aver organizzato un Campionato italiano on line, e non a caso questa iniziativa ha avuto il patrocinio e suscitato l’interesse del Comitato promotore degli E-sports Italia, creato dal CONI. I tornei Hybrid si svolgeranno sabato 21 e domenica 22 ottobre.

Poi, come si diceva, ci sono i tre tornei a tavolino, più tradizionali. Domani 20 ottobre, venerdì, si terrà quello Blitz, sulla distanza di 3 minuti per concludere la partita, + 2 secondi a mossa. Il 21 ottobre si disputerà quello Rapid: 25 minuti per concludere la partita + 10 secondi a mossa. Domenica 22 si giocherà il Semilampo, 12 minuti + 3 secondi a mossa. I tre tornei sono open, quindi aperti a tutti, Grandi Maestri e dilettanti, e hanno raccolto un centinaio di iscritti ciascuno, tra cui spiccano il Campione d’Italia Luca Moroni, i giocatori della Nazionale Francesco Sonis e Pier Luigi Basso, Michele Godena, cinque volte campione nazionale e oggi colonna della Nazionale Seniores, e altri giocatori di altissimo livello, decisi a conquistare almeno uno dei tre titoli, ma anche tutti e tre, se possibile. Sarà battaglia, durissima.