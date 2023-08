Ilary Blasi presentatrice di Temptation Island invernale?

Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti, nei giorni scorsi sono state ‘paparazzate’ per le strade di Otranto. Ed è bastato caricare una foto del locale dove avrebbero trascorso la serata per far sì che molte persone accorressero a vedere la conduttrice con i figli.



Già, mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in Madagascar a godersi una fuga romantica lontani dall’Italia, Ilary Blasi, in splendida forma, bellissima, sensuale e lanciata, beh è partita per una vacanza con la famiglia a Otranto.

Villa con piscina e stabilimento balneare molto elegante, con la figlia Chanel Totti la conduttrice si gode gli ultimi giorni della stagione estiva prima dell’udienza per la separazione del 20 settembre prossimo.

Udite, udite… lato B in bella mostra e da ulro, l’ex-signora Totti, nelle ultime stories, si è mostrata in un sexy costume azzurro, immersa nella piscina, con occhiali da sole super griffati, in quella che è una sensualfinestra sul mondo. Chapeau! Ah… la Blasi non la si vede, per ora, tra i conduttori presenti nei palinsesti Mediaset. Sembrerebbe però che, nonostante tutto, la presentatrice romana resterà comunque nell’azienda di Cologno Monzese e per lei potrebbero arrivare nuovi progetti, ispirati da Maria De Filippi. Si mormora infatti che la meravigliosa Ilary sia in lista per condurre la versione invernale di Temptation Island, in versione invernale, che dovrebbe andare in onda a inizio 2024.

Stefano Mauri