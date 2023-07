SCACCHI, PARTE DOMENICA A BAKU LA COPPA DEL MONDO

Due italiani tra i più forti del mondo. Sono Daniele Vocaturo e Marina Brunello che, a partire da domenica 30 luglio, parteciperanno a Baku, capitale dell’Azerbajan, alla Coppa del mondo, la più importante competizione scacchistica dell’anno.

Si tratta di una manifestazione unica nel mondo degli scacchi, perché è un torneo a eliminazione diretta, con un tabellone di tipo “tennistico”. Match dopo match si arriva agli ottavi, poi ai quarti, quindi alle semifinali e alla finale. Ogni match è composto di due partite a tempo classico (90 minuti per le prime 40 mosse, poi 30 minuti per finire la partita, con 30 secondi di recupero a ogni mossa). Nel caso il minimatch finisca pari, nella terza giornata di gara vengono disputati gli spareggi a tempi sempre più veloci: che perde viene eliminato, chi vince passa il turno.

La finale del torneo Open è prevista nei giorni 22 e 23 agosto, con eventuale tie break il 24. Quella del Femminile, che ha la metà delle giocatrici (103 contro 206) e quindi prevede un turno in meno, si terrà il 19 e 20 agosto, con possibile tie break il 21. L’unica giornata di riposo è fissata per l’8 agosto.

Tra i partecipanti ci sono praticamente tutti i migliori al mondo. In prima fila il numero 1 del mondo Magnus Carlsen, che però in questo torneo non è mai riuscito a prevalere. Poi il vincitore di due anni fa, Jan-Krzysztof Duda, quindi Ian Nepomniachtchi, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Anish Giri, Wesley So, Gukesh Dommaraju, Maxime Vachier-Lagrave e i due beniamini di casa, gli azeri Teimour Radjabov e Shakhriyar Mamedyarov. Tra le donne invece spicca la presenza della Campionessa del mondo, la cinese Ju Wenjun, che si è riconfermata pochi giorni fa ai danni della connazionale Lei Tingjie, di Alexandra Kosteniuk, vincitrice della scorsa edizione, quindi Aleksandra Goryachkina, Tan Zhongyi, Mariya e Anna Muzychuk, Anna Ushenina, Humpy Koneru, Kateryna Lagno, Nana Dzagnidze.

Ma la manifestazione non conta solo il primo posto: la Coppa del Mondo assegnerà ben tre posti per l’Open e tre per il Femminile nei Tornei dei Candidati che si svolgeranno la prossima primavera a Toronto, da cui usciranno gli sfidanti al titolo mondiale. Ed è questa la vera posta in gioco per tanti giocatori forti, ma non top Gm, che in questo torneo possono sognare il loro momento di gloria.

E veniamo ai due italiani, che si sono guadagnati il posto in questo torneo di eccellenza grazie ai loro ottimi piazzamenti negli Europei individuali. Vocaturo incontrerà il bengalese Rahman Mohammad Fahad (elo 2428). Se riuscisse a superare l’ostacolo, nel secondo turno gli toccherebbe l’ucraino Andrei Volokitin. Marina Brunello dovrà vedersela con l’indiana Nutakki Priyanka (elo 2293). In caso di successo, l’avversaria seguente sarebbe un’altra indiana, una delle grandi favorite, Humpy Koneru. Inutile cimentarsi in pronostici, non resta che fare il più caloroso “in bocca al lupo” ai nostri portacolori.