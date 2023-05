Emma Marrone canterà per lo scudetto del Napoli

Il presidente del Napule Aurelio De Laurentiis, in un’intervista concessa a Rai Due, ha dato qualche anticipazione sula festa che si terrà domenica al ‘Maradona’.

“Sarà una gran bella occasione per festeggiare tutti insieme. Chi ci sarà in questa serata? Ci saranno cantanti, attori, con Stefano De Martino in conduzione con la sua classe e simpatia. La gente si divertirà e si coinvolgerà insieme a noi.

Abbiamo voluto privilegiare la città e la canzone napoletana, anche quella nuova, ci saranno i rapper. – ha continuato Aurelio De Laurentiis – Ci sarà il grandissimo Gigi D’Alessio, Nino d’Angelo con il suo inno, ci saranno Emma Marrone, Arisa, Stash, Clementino, ma anche Enzo Avitabile, tanti personaggi e poi ci saranno attori a raccontare questo grande sentimento azzurro come ha preso non solo l’intera città ma tutto il resto del mondo. Parole, emozioni, canzoni ci sarà di tutto e sarà davvero un grande evento per tutti.

Vi vorrei tutti allo stadio, si parla di 250mila in coda virtuale, ma ne erano molti di più. La Rai ci ha aiutato con la diretta dalle 21 con la grande festa così fino a dieci milioni di persone potranno vedere lo show in tutto il mondo. Per questo motivo era importante la tv, perché così potrete seguirlo tutti, anche chi non sarà allo stadio”.

Così parlò il patron del Napoli. Il mese di giugno per Emma sarà denso di impegni artistici e a sfondo benefico. Chapeau… a lei e al suo pezzone ‘Mezzo Mondo’.

Stefano Mauri