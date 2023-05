Prosegue la querelle tra Chiara Ferragni e la bimba che l’ha sfidata

Già, scrive il Corriere della Sera, che Giulietta in videochiamata è apparsa in tutto il suo splendore di undicenne sul divano di casa in Svizzera, con la famiglia al completo. La bambina sta per finire la prima media, materie preferite arte e francese. Fino a pochi giorni fa aveva un profilo Instagram gestito formalmente dalla madre (nella bio c’era scritto “run by parents”, come vuole la regola del social network che impedisce l’accesso ai minori di 13 anni), ma che usava come voleva lei, mettendo “mi piace” alle sue beniamine e raccontandosi alle migliaia di ragazzine che la seguivano. Perché Giulietta è un’amazzone, ha vinto i campionati centrosettentrionali di salto a ostacoli ed è arrivata terza nei campionati italiani.

Ebbene, dopo varie sospensioni, con la mamma che mandava e rimandava il documento di identità per le verifiche, il profilo di Giulietta è stato cancellato da Instagram per via dell’età… Solo un caso la cancellazione d’ufficio sia giunta dopo essere passata agli onori delle cronache come la bimba cha ha sfidato Chiara da Cremona? Ma Giulietta chiarisce subito: “Io stimo Chiara Ferragni. Ho il suo astuccio, tante penne, le gomme, le felpe, l’accappatoio e il pigiama. Però quella foto non mi è piaciuta e gliel’ho scritto, non è che l’ho sfidata. Ma nemmeno la sua risposta, dopo, mi è piaciuta”.

Un consiglio: perché la Ferragni e la bimba non si trovano, lontano dai social, per un bel piatto di Marubini cremonesi per parlarsi a quattrocchi?

Stefano Mauri