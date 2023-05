ANCHE NEGLI SCACCHI LO SCUDETTO VA AL SUD

Come nel calcio, dove il Napoli si appresta a conquistare uno scudetto a lungo sognato, anche negli scacchi si registra la rivincita del Sud Italia. Il Campionato a squadre femminile infatti è stato conquistato da una rappresentativa siciliana, Pedone Isolano, schierata dall’omonimo circolo di Misilmeri, un paese in provincia di Palermo. E’ la prima volta che il torneo a squadre femminile viene conquistato da una squadra del Sud, mentre quello “open” (cioé aperto sia a uomini che donne) è stato vinto in passato per due volte da formazioni di Napoli.

La squadra di Misilmeri schierava Tea Gueci, due volte campionessa italiana e siciliana doc, la francese Sophie Milliet, l’abruzzese Valeria Martinelli, la pugliese Angela Flavia Grimaldi, Maria Palma, biellese ma da tempo accasata in Sicilia, poi Anna Pia Vecchione e Costanza Fiolo. Seconda classificata Caissa Italia Pentole Agnelli, squadra bolognese, che era campione uscente, terza Fischer Chieti, altra formazione spesso vincente in passato.

Il Torneo “Master”, la serie A degli scacchi, che ha un formato “open”, ha invece avuto un esito meno sorprendente. Campione d’Italia si è laureata la squadra Obiettivo Risarcimento Padova, al suo sesto titolo consecutivo, il tredicesimo in assoluto. La squadra padovana era composta dal Grande Maestro russo Alexandr Predke, dal Gm argentino Alan Pichot, dai Gm italiani Danyyil Dvirnyy, Sabino Brunello e Alessio Valsecchi e poi da Marco Massironi e Cristiano Quaranta. Ha battuto in finale Worldtradingclub 64 Modena, terza classificata Arrocco Chess Club Roma.

Entrambe le competizioni si sono svolte a Bacoli, cittadina a nord di Napoli, nel Palazzo dell’Ostrichina, da cui parte il ponticello che conduce alla celebre Casina Vanvitelliana.