SCACCHI: L’ITALIA CONQUISTA LA MEDAGLIA D’ARGENTO NELLA MITROPA CUP

Si è sperato fino all’ultimo giorno nella vittoria, ma anche il secondo posto è un grande risultato. La Nazionale Open di scacchi, formata dal Campione d’Italia Luca Moroni, dai Grandi Maestri Francesco Sonis, Danyyil Dvirnyy e Lorenzo Lodici e dal Campione d’Italia Under 20 Gabriele Lumachi, ha conquistato la medaglia d’argento nella Mitropa Cup, il torneo a squadre di scacchi riservato alle dieci nazioni che si trovano nel cuore dell’Europa, e precisamente Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Croazia. La competizione si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi a Losinj, in Croazia.

Eccellente il rendimento della squadra azzurra, che ha vinto sette match su nove, grazie in particolare alle prestazioni di Sonis e Lumachi (imbattuti). Le uniche sconfitte sono avvenute con la Francia, che poi ha vinto il torneo e, imprevista, nell’ultimo turno con la Slovenia, il passo falso che ha impedito gli azzurri di salire sul gradino più alto del podio. Per fortuna però il pareggio dell’Ungheria, arrivata terza, ha però consentito di mantenere almeno il secondo posto. Si tratta del sesto argento che la squadra Open conquista dal 1976, l’anno in cui è nata questa competizione, a cui vanno aggiunti 3 ori e 2 bronzi.

Meno bene le cose sono andate alla Nazionale femminile che, oltre alla miglior giocatrice italiana, Marina Brunello, schierava quattro giovanissime (Elisa Cassi, Giulia Sala, Melissa Maione e Silvia Bordin), chiamate a fare esperienza internazionale. Le ragazze hanno vinto un solo match, ne hanno pareggiati quattro e persi quattro, classificandosi ottave. Il torneo femminile è stato vinto dalla Francia, che quindi fa una “doppietta”, seconda la Croazia, terza la Slovenia.