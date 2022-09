EUROPEI FEMMINILI: IMPRESA DI MARINA BRUNELLO

E’ un importante risultato per il movimento scacchistico italiano quello ottenuto ieri da Marina Brunello ai Campionati Europei femminili di scacchi di Praga: la nostra portacolori infatti è arrivata tra le prime dieci, precisamente nona, dopo aver battuto all’ultimo turno, con una partita spettacolare, la fortissima Nino Batshiashvili, che fa parte della Nazionale georgiana che ha conquistato poche settimane fa la medaglia d’argento alle Olimpiadi degli scacchi di Chennai.

Il nono posto non solo è un risultato eccellente di per sé (Marina nel ranking di partenza era solo 28ma), ma consente alla Brunello di conquistare uno dei posti per la Coppa del Mondo femminile, un torneo a eliminazione diretta tra le migliori giocatrici del mondo, e che serve anche a selezionare le scacchiste che parteciperanno al Campionato mondiale assoluto. Una partecipazione che porta grande prestigio agli scacchi italiani, e consente a Marina di inseguire un sogno che vale una carriera.

Gli Europei sono stati vinti dalla polacca Monika Socko, che gioca spesso anche nel nostro Paese, ed è stata più volte campionessa d’Italia a squadre con Fischer Chieti. Seconda l’azera Gunay Mammadzada, terza un’altra azera, Ulviyya Fataliyeva.