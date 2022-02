A CAGLIARI I CAMPIONATI ITALIANI DI SCACCHI 2022, A BRESCIA NEL 2023

(continua dopo la pubblicità)

Si svolgeranno a Cagliari nel 2022 e a Brescia nel 2023 le due prossime edizioni dei Campionati italiani Assoluti, Femminili e Under 20. Lo ha deciso il Consiglio Federale della FSI, in coerenza con l’indirizzo secondo il quale la sede dei Campionati debba essere scelta in base a un’alternanza Nord-Centro-Sud. E così, dopo Chanciano Terme, che li ha ospitati nel 2021, sono state indicate una località del Sud Italia e una del Nord. La scelta di Brescia in particolare è significativa, in quanto la “Leonessa” d’Italia è già stata nominata Città della Cultura per il 2023.

Per entrambe le città si tratta di un’assoluta “prima volta”. In particolare, non erano mai stati organizzati finora dei Campionati italiani in Sardegna.