Campionati italiani giovanili di scacchi: tutti i vincitori

Sette giornate di gare, oltre 800 giocatori (di cui circa un quarto di sesso femminile) per dodici tornei. Sono stati un grande successo i Campionati italiani giovanili di scacchi, che si sono svolti a Terrasini, in provincia di Palermo, al resort CDSHotels Terrasini- Città del mare, organizzati dall’Accademia Scacchistica Monrealese sotto l’egida della Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

I ragazzi, emersi da una selezione che ha interessato nei primi mesi dell’anno tutte le regioni italiane, si sono confrontati in dodici tornei: Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, a loro volta suddivisi in Open (aperti a tutti) e Femminili (riservati alle ragazze). Rispetto all’edizione del 2021 di Salsomaggiore Terme, che ancora risentiva delle difficoltà causate dalla pandemia e dalle restrizioni, particolarmente severe per gli scacchi “in presenza”, c’è stata una crescita di partecipanti superiore al 30 per cento, nonostante la location prescelta fosse all’estremo Sud della penisola italiana. Un grande segno di vitalità del gioco, che anno dopo anno conquista nuovi appassionati e nuovi praticanti, soprattutto giovanissimi, che costituiscono quasi la metà del totale degli iscritti alla FSI.

Ed ecco i podi dei dodici tornei: tra loro, molto probabilmente, ci sono i nomi dei campioni del futuro

Under 8 Open

1) Edoardo Nicolardi (Treviso)

2) Matteo Quaranta (Pisa)

3) Riccardo Di Maso (Trieste)

Under 8 Femminile

1) Ria Arun (Milano – India)

2) Nicoletta Pambieri (Milano)

3) Rebecca Mazza (Bologna)

Under 10 Open

1) Lorenzo Tellarini (Forlì)

2) Yehor Ivanin (Bergamo – Ucraina)

3) Riccardo Costalonga (Torino)

Under 10 Femminile

1) Clio Alessi (Palermo)

2) Maria Chiara Tabellini (Bologna)

3) Camilla D’Andria (Cagliari)

Under 12 Open

1) Alberto Ganci (Palermo)

2) Cosimo Chiari (Firenze)

3) Gabriele Serea (Venezia)

Under 12 Femminile

1) Greta Viti (Firenze – Livorno)

2) Lavinia Cara Romeo (Milano)

3) Chiara Fargetta (Catania)

Under 14 Open

1) Lorenzo Fava (Bologna)

2) Alessio Roberto Zoncu (Palermo)

3) Nicolas Perossa (Trieste)

Under 14 Femminile

1) Elena Cammalleri (Palermo)

2) Ludovica Parisi (Roma)

3) Alice Cebanu (Bologna)

Under 16 Open

1) Simone Pozzari (Milano)

2) Mattia Pegno (Bergamo)

3) Alberto Rotondaro (Torino)

Under 16 Femminile

1) Enrica Zito (Palermo)

2) Sharon Glover (Roma)

3) Asia De Bianchi (Venezia)

Under 18 Open

1) Francesco Bettalli (Siena)

2) Luca Ballotti (Modena)

3) Leo Titze (Milano)

Under 18 Femminile

1) Sara Gabbani (Prato)

2) Silvia Bordin (Treviso)

3) Elisa Cassi (Bergamo)