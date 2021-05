Sherlock Holmes, Auguste Dupin e la verità sullo Squartatore

Sherlock Holmes e Auguste Dupin tornano in una straordinaria avventura in due parti, alle prese con il più feroce serial killer di sempre: Jack lo Squartatore. In edicola e in ebook il numero l’appuntamento n.18 con i detective più amati della letteratura, nel nuovo straordinario thriller di Rino Casazza

Londra, fine estate 1888. Auguste Dupin, il decano di tutti gli investigatori, lascia la sua Francia per recarsi a far visita a Sherlock Holmes, la nuova stella della detection. La ragione del primo, storico incontro tra le due eccellenze dell’investigazione è l’esigenza di unire le forze per contrastare il misterioso e folle assassino che nottetempo sta facendo strage di prostitute nei quartieri popolari di Londra. Riusciranno i due investigatori a risolvere il caso di cronaca nera che, più di ogni altro, sta scuotendo le coscienze degli inglesi del XIX secolo?

La prefazione è a cura di Gian Luca Margheriti, autore di Lettere dall’inferno, la vera storia di Jack lo Squartatore.

L’AUTORE:

Rino Casazza è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1958. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Pisa, si è trasferito in Lombardia. Attualmente risiede a Bergamo e lavora al Teatro alla Scala Di Milano.

Ha pubblicato una cinquantina di racconti e undici romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi che vedono rivivere come protagonisti i più grandi detective della letteratura di genere.

Gli ultimi romanzi pubblicati sono Il serial killer sbagliato, Algama, 2018; Al tempo del Mostro, 2018, rivisitazione in chiave fantascientifica della vicenda del Mostro di Firenze; il libro per ragazzi Lara e il diario nascosto, Fratelli Frilli, 2018, scritto insieme a Daniele Cambiaso e, sempre in collaborazione con lo stesso autore, L’Angelo di Caporetto, 2017, uscito prima per Algama e poi in allegato a Il Giornale nella collana “Romanzi storici”, Gli enigmi di Don Patrizio, Algama, 2016.

Per la collana Gli apocrifi di Algama sono usciti: Sherlock Holmes, Padre Brown e l’ombra di Dracula, 2017; Padre Brown, Philo Vance e l’Angelo della Morte, 2017; Sherlock Holmes, Padre Brown e il delitto dell’indemoniata; 2016 Sherlock Holmes, Auguste Dupin e il match del secolo; 2016.

Sempre per Algama ha pubblicato l’antologia Il trucco dei due poliziotti, 2019.

Nella serie edicola I gialli di Crimen ha già pubblicato Sherlock Holmes, Padre Brown e l’ombra di Dracula.

Cura su Fronte del Blog la rubrica Casazza Report.

