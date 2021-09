Incontro a Daunanda, vincitore del Premio Scerbanenco e capolavoro di Giancarlo Narciso

Dopo Le zanzare di Zanzibar e Singapore Sling, un altro episodio della pluripremiata saga di Rodolfo Capitani: Incontro a Daunanda. Vincitore del Premio Scerbanenco 2006, è ora disponibile anche in ebook per Algama

“La prossima volta che fossi andato a incocciare in un’altra donna sola, con un viso da madonna e un paio d’occhi al curaro, avrei dato retta al buon senso e mi sarei allontanato in meno tempo di quanto ci si metta a dirlo.” Che dovesse stare alla larga da quella donna, Rodolfo l’aveva intuito fin dal primo momento. Troppo bella, tanto per cominciare. E troppo portata a mettersi nei guai. Così quando la bella scompare, al nostro eroe, di nuovo ricongiunto con l’amico José Luis, non resta che partire alla sua ricerca. Ma a Lombok, dove anche gli incubi sembrano sdoppiarsi in un torbido e inquietante gioco di specchi, la caccia diventa ben presto una pericolosa partita a scacchi in un mondo in cui ogni verità è capovolta. “Presto incontrerai il tuo gemello. Stai in guardia”, dice una vecchia strega a Rodolfo, il protagonista e io narrante di una parte del romanzo.“Tutti abbiamo un gemello al mondo. Un doppio. A volte li incontriamo, più spesso no. Tu stai per incontrare il tuo. E i doppi si combattono sempre. Fino alla morte”. È una predizione che Rodolfo ricorderà, quando veramente si renderà conto di aver incontrato il suo doppio e di essere circondato da almeno altre due coppie di doppi: è chiaro che qualcuno dovrà morire perché altri possano sopravvivere. La linea tra vero e falso è sottilissima, quanto quella tra bene e male, o quella che distingue un uomo dal suo doppio, tanto da restare sempre in dubbio, fino alla fine di un romanzo in cui l’autore riesce a mescolare generi diversi, il noir ma anche l’avventura del tipo salgariano, combinando violenza e storia d’amore, esotismo e realismo politico, dialoghi molto spontanei e descrizioni secche come raffiche di un’arma da fuoco. Terzo e conclusivo capitolo della saga di Rodolfo Capitani, “Incontro a Daunanda”, vincitore del prestigioso Premio Scerbanenco 2006 per il miglior noir italiano, riprende ed espande i temi di “Le zanzare di Zanzibar” e “Singapore Sling”: l’avventura, l’amore, l’amicizia e il tradimento. I capitoli in cui Rodolfo racconta la vicenda si alternano ad altri in cui la narrazione è in terza persona e ne è protagonista un’altra ragazza che viene rapita nella foresta – non sa da chi, né perché, solo che il capo è un occidentale dagli occhi magnetici.La sensazione che si prova, leggendo le due vicende, è di uno sdoppiamento, come se stessimo leggendo la stessa storia con qualcosa di diverso, con sfumature di un Male che si fatica a cogliere, più un’atmosfera, una percezione. Come se l’innamoramento subitaneo della ragazza di cui non sappiamo il nome ricalchi l’attrazione tra Rodolfo e Esther, con l’aggiunta della sindrome di Stoccolma e un che di selvaggio e di primitivo.

“Una bellissima storia che si può leggere in vari modi o su vari piani. O ancora, attraverso le lenti di un solo genere o diversi generi (thriller, avven-tura, amore, erotismo, esotismo…) che Narciso miscela perfettamente in un unicum, manovrando con grande abilità e intelligenza i ferri del mestiere con i quali costruisce un solido impianto narrativo, ricco di eventi, svolte, imprevedibilità, sorprese. Strizzando l’occhio a Chandler, Elmore Leonard, Fleming.”

LIA VOLPATTI

“… e visto che l’elemento avventuroso è più organicamente sviluppato del solito, è come se anche Narciso avesse incontrato il suo doppio, il Jack Morisco di cui sopra, sintetizzando le maniere di entrambi in un prodotto letterario di grandi maturità.”

CARLO OLIVA

L’AUTORE

Vincitore del prestigioso premio Scerbanenco per il miglior noir italiano nel 2006 con Incontro a Daunanda e, nel 1998, del Premio Tedeschi con Singapore Sling, Giancarlo Narciso aggiunge al suo arco titoli come Sankhara, (Finalista Premio Scerbanenco 2002), Otherside (terzo classificato Premio Azzeccagar-bugli 2011), Solo Fango, I Guardiani di Wirikuta, Un’ombra anche tu come me, Le zanzare di Zanzibar. Con lo pseudonimo di Jack Morisco ha firmato per Segretissimo Mondadori la serie di Banshee, che include i romanzi Alba Rossa a West Papua, Dossier 636, Manila Sunrise, L’arma birmana, Le tigri e il leone, Furia a Lombok. I suoi romanzi sono tradotti e pubblicati in tedesco da Goldmann

