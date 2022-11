IL DELITTO DI AVETRANA, il libro inchiesta di Rino Casazza sull’omicidio di Sarah Scazzi

Il delitto di Avetrana – Perché Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono innocenti, è il libro Rino Casazza, che prova a fare chiarezza su uno dei casi più complessi della storia giudiziaria italiana: l’omicidio di Sarah Scazzi.

Con la prefazione del Professor Franco Coppi e le lettere di Michele Misseri e Valentina Misseri

Il delitto di Avetrana, avvenuto nell’agosto del 2010, vide vittima la giovanissima Sarah Scazzi e rappresenta un’anomalia: come gli altri grandi gialli della cronaca nera ha enormemente interessato l’opinione pubblica, ma non l’ha divisa. La condanna per omicidio di Sabrina Misseri e Cosima Serrano, cugina e zia della vittima, e dello zio, Michele Misseri, come complice nell’occultamento del cadavere, viene ancora oggi considerata dall’uomo della strada un irreprensibile atto di giustizia.

La narrazione che vede Sabrina e sua madre spietatamente vendicative verso la graziosa parente adolescente fino al punto di ucciderla, e il padre Michele in veste di loro succube, continua a fare presa. Eppure, esaminando più in profondità gli atti dell’inchiesta, si scopre che è molto più verosimile un’altra verità, comunque tragica. Ma che, almeno, evita di aggiungere al dramma della morte violenta di Sarah l’ingiustizia del carcere a vita a due innocenti.

Con le interviste all’avvocato Nicola Marseglia, Roberta Petrelluzzi, Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli

***

«Continuo ancora ad esercitare la professione di avvocato, ma dopo l’esito del processo “celebrato” nei confronti di Sabrina Misseri, da me difesa insieme al valoroso e generoso collega Nicola Marseglia, e della sua anziana madre Cosima, ho sentito assai forte la tentazione di abbandonare tutto ciò che fino a quel momento aveva costituito, con l’Università, la ragione della mia vita»

Dalla prefazione del Professor Franco Coppi

***

***

L’AUTORE

Rino Casazza è autore di diversi noir e di gialli apocrifi in cui rivivono alcuni grandi detective della letteratura poliziesca. Il più recente è Sherlock Holmes tra ladri e reverendi, uscito anche in edicola nella collana “I gialli di Crimen”. Tra gli ultimi thriller, Sangue d’agosto, Quelle notti sadiche e, con Daniele Cambiaso, La logica del burattinaio e Apparizioni pericolose. Ne Il serial killer sbagliato, ha riproposto, con una soluzione alternativa a quella storica, il caso del Mostro di Sarzana; mentre nel fantathriller Al tempo del Mostro, ha raccontato quello del Mostro di Firenze.

Per Fronte del Blog cura la rubrica Casazza Report. Sul canale YouTube del medesimo magazine ha dato vita ad una serie di interviste sui grandi gialli della cronaca nera: