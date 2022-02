(continua dopo la pubblicità)

Il Covid poteva essere previsto? Non esistono tragiche fatalità: una nuova scienza insegna a evitare l’imprevedibile. Dall’inchiesta di Felice Manti su Il Giornale, l’ebook in esclusiva per Algama, la casa editrice di Fronte del Blog. Ecco di cosa si tratta

Qual è la più grande sfida dell’umanità? Prendere le decisioni giuste. L’abbiamo visto con il Covid. L’effetto più pericoloso è il rischio che qualcosa vada storto. Siamo abituati a considerare i rischi come prevedibili e imprevedibili. E l’abbiamo fatto sulla base di un calcolo probabilistico. Ma la pandemia era prevedibile o imprevedibile? Già. Alzi la mano chi, mentre legge, ha risposto imprevedibile. Risposta errata. Quante possibilità c’erano che la pandemia scoppiasse? L’1%? Meno? Lo 0,1%? Lo 0,001%? Bene, eppure è successo. Quindi? Solo perché un fatto è «imprevedibile» o ha una bassissima possibilità di accadere noi non dobbiamo preoccuparci? Risposta sbagliata. L’unico modo per andare avanti è neutralizzare il Rischio. Esiste un algoritmo per calcolarlo. Qui vi raccontiamo una teoria completamente nuova e dirompente: si chiama Hyper-Theory™ All-Risk predictiveness. È la nuova scienza del Rischio, che dà risposte alle persone che devono fare una qualsiasi scelta in merito a qualsiasi cosa. Poiché tutto sottende al Rischio, fare le giuste scelte farà la differenza tra un successo o un fallimento.

***

L’IMPREVEDIBILE CERTEZZA DEL RISCHIO in epub su tutti gli store e QUI

***

L’AUTORE

Felice Manti, nato a Reggio Calabria ne 1973, dopo cinque anni di gavetta con Telereggio e Le Calabriearriva a Milano dove collabora con Il Giornale, Libero e Il Foglio con articoli e inchieste di cronaca, politica ed economia. Oggi è caporedattore centrale al Giornale. Con il libro inchiesta sulla ‘ndrangheta Oh mia bella Madundrina nel 2011 ha vinto il premio Livatino.

