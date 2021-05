Fiori di campo in inverno: l’ultima feroce gangster story di Marcello Ghiringhelli

Un noir spietato e un antieroe indimenticabile, venato da romanticismo e amaro idealismo: è l’ultima gangster story scritta da Marcello Ghiringhelli, affresco imperdibile del mondo della malavita degli anni Settanta

Marco Siccardi, alias Marcel Leveque, è un ragazzo di poveri natali torinesi, con una forte aspirazione al riscatto sociale. Da adolescente in contrasto con la famiglia finisce internato in un manicomio prima di una drammatica fuga da casa. È l’inizio di un viaggio spregiudicato, a tratti spietato, che lo sbalza nell’inferno della guerra in Algeria tra le fila della Legione Straniera. E da lì alla malavita, tra Italia e Francia, dove diventerà esecutore di spettacolari rapine e di colpi sensazionali. Un antieroe degli anni ‘70 che Marcello Ghiringhelli come sempre delinea perfettamente, permeandolo di romanticismo e amaro idealismo in un mondo in cui l’adrenalina, il rischio e la vita la limite sono all’ordine del giorno.

FIORI DI CAMPO IN INVERNO in epub su tutti gli store e QUI

FIORI DI CAMPO IN INVERNO in formato mobi per Kindle su AMAZON

FIORI DI CAMPO IN INVERNO è anche su Play Store e Apple Store

Marcello Ghiringhelli, 75 anni, ex legionario ed ex militante delle Brigate Rosse, è in prigione, salvo una breve parentesi, da 34 anni. Di se stesso ha detto: «Secondo me, non ho virtù ma solo difetti. E, in ogni caso, non sono io a poter dire chi sono, ma gli altri, quelli che mi conoscono. Credo francamente nella bontà dell’essere umano e sono convinto che prima o poi questa avrà il sopravvento sugli interessi particolari. Sono sopravvissuto perché mi è rimasta la stessa curiosità di quand’ero ragazzo». Per Algama ha pubblicato anche il thriller L’altra faccia della luna salutato da un gran successo della critica. E il noir Rapsodia in nero.