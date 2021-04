“Sherlock Holmes tra sacro e profano”: la recensione dell’Eco di Bergamo

L’ultimo straordinario romanzo apocrifo di Sherlock Holmes scritto da Rino Casazza viene recensito dal quotidiano orobico: il giallo storico (in edicola e in ebook per Algama) è infatti stavolta ambientato a Bergamo

Dall’Eco di Bergamo:

GIALLO IN CITTA’ NEL 1903. IL ROMANZO DI CASAZZA E’ UN VIAGGIO NEL TEMPO

Ma davvero Auguste Dupin, il famoso poliziotto creato dalla penna di Edgar Allan Poe, venne a Bergamo per indagare su un furto misterioso accaduto, o che stava per accadere, in Borgo Santa Caterina? Ed è vero che in quell’agosto del 1903 chiese addirittura la collaborazione di Sherlock Holmes?

Ebbene, questo è quello che risulta dalle pagine del romanzo di Rino Casazza, “Sherlock Holmes, tra sacro e profano”, uscito in questi giorni nella collana “I gialli di Crimen” ( 315 pagine, euro 5,90) e distribuito nelle edicole di tutta la penisola.

Rino Casazza, 63 anni, è nato a Sarzana, ma dal 1985 abita a Bergamo.

Il romanzo parla di un furto impossibile: nel terzo centenario dell’Apparizione, la prestigiosa corona con cui viene adornato il capo della Vergine da portare in processione fu rubata.

Un furto impossibile, perché la vigilanza era massima, un furto non avrebbe mai potuto verificarsi. Eppure era accaduto.

A Bergamo, per districare il caso, arrivò Dupin che si rivolse anche al grande Sherlock.

Ma non solo: a dare una mano agli investigatori ci fu il famoso scrittore e drammaturgo Giuseppe Giacosa, che all’epoca aveva 56 anni, autore di diversi libretti d’opera, alcuni celeberrimi come quelli per “Bohème” e per “Madama Butterfly”. Il romanzo – afferma Rino Casazza – è un po’ un omaggio alla città che lo ha “adottato”.

(Estratto dall’articolo su L’Eco di Bergamo del 28 aprile 2021)

***

La trama:

Siamo giunti all’appuntamento numero 17 con gli speciali apocrifi di Sherlock Holmes, in edicola e in ebook. Per tutti gli appassionati il nuovo numero è disponibile anche in edizione speciale digitale

Due romanzi di Rino Casazza su Sherlock Holmes Auguste Dupin e Philo Vance!

IL FURTO IMPOSSIBILE DELLA CORONA – Bergamo, agosto 1903. Durante la ricorrenza religiosa della “Apparizione” viene portata in processione, tra ferree misure di sicurezza, la corona della “Madonna Addolorata”, fatta di oro e pietre preziose. Il “Fantasma”, re del crimine, sfida Auguste Dupin, decano di tutti gli investigatori, a impedirgli di realizzare il furto impossibile del prezioso copricapo. Ad accompagnare e aiutare il vegliardo detective è lo scrittore e drammaturgo Giuseppe Giacosa, che aveva incontrato Dupin in una precedente avventura al Teatro alla Scala.

SHERLOCK HOLMES, PHILO VANCE E IL TRIANGOLO IMPERFETTO – Londra, metà degli Anni 20 del secolo scorso. In un night club dove si è recato per assistere a uno spettacolo per soli uomini, John Watson fa la conoscenza di Philo Vance, facoltoso e raffinato detective di New York in trasferta in Inghilterra. Quando la stella dello spettacolo, una giovane e bellissima spogliarellista, viene coinvolta in un clamoroso quanto oscuro caso di reciproco omicidio tra due uomini che si contendono il suo amore, Vance convince Watson a coinvolgere Sherlock Holmes, ritiratosi in campagna per dedicarsi all’apicoltura.

***

SHERLOCK HOLMES TRA SACRO E PROFANO in formato epub su tutti gli store e QUI

SHERLOCK HOLMES TRA SACRO E PROFANO in formato mobi per Kindle su AMAZON

SHERLOCK HOLMES TRA SACRO E PROFANO è anche su Play Store e Apple Store

SHERLOCK HOLMES TRA SACRO E PROFANO il libro è in edicola e ordinabile QUI

***

LA SERIE I GIALLI DI CRIMEN, TUTTI GLI EBOOK:

I primi 12 numeri sono apocrifi firmati da Enrico Solito, tra i massimi esperti al mondo di Sherlock Holmes e riportano in ogni volume l’enciclopedia su Sherlock Holmes, a cura dello stesso Solito e di Stefano Guerra. Dal numero 13 sono iniziati gli appassionanti gialli di Rino Casazza, specializzato nel far incontrare i grandi detective del passato.

1 Sherlock Holmes e le ombre di Gubbio

2 Sherlock Holmes oltre le apparenze

3 Sherlock Holmes di Natali e Abbazie

4 Sherlock Holmes tra Toscana e Chinatown

5 Sherlock Holmes aragoste e fagioli

6 Sherlock Holmes e l’arte del colpo di scena

7 Sherlock Holmes e l’arte del delitto

8 Sherlock Holmes nulla è insignificante

9 Sherlock Holmes, monelli e socialisti a Baker Street

10 Sherlock Holmes, indagini ai confini del verosimile

11 Sherlock Holmes il delitto è servito

12 Sherlock Holmes e l’orrore di Cornovaglia

13. Sherlock Holmes, Padre Brown e l’ombra di Dracula

14. Sherlock Holmes, Charlie Chan e il salvataggio del Titanic

15. Partita a scacchi per Sherlock Holmes

16. Sherlock Holmes Misteri Italiani

***

L’AUTORE:

Rino Casazza è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1958. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Pisa, si è trasferito in Lombardia. Attualmente risiede a Bergamo e lavora al Teatro alla Scala Di Milano.

Ha pubblicato una cinquantina di racconti e undici romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi che vedono rivivere come protagonisti i più grandi detective della letteratura di genere.

Gli ultimi romanzi pubblicati sono Il serial killer sbagliato, Algama, 2018; Al tempo del Mostro, 2018, rivisitazione in chiave fantascientifica della vicenda del Mostro di Firenze; il libro per ragazzi Lara e il diario nascosto, Fratelli Frilli, 2018, scritto insieme a Daniele Cambiaso e, sempre in collaborazione con lo stesso autore, L’Angelo di Caporetto, 2017, uscito prima per Algama e poi in allegato a Il Giornale nella collana “Romanzi storici”, Gli enigmi di Don Patrizio, Algama, 2016.

Per la collana Gli apocrifi di Algama sono usciti: Sherlock Holmes, Padre Brown e l’ombra di Dracula, 2017; Padre Brown, Philo Vance e l’Angelo della Morte, 2017; Sherlock Holmes, Padre Brown e il delitto dell’indemoniata; 2016 Sherlock Holmes, Auguste Dupin e il match del secolo; 2016.

Sempre per Algama ha pubblicato l’antologia Il trucco dei due poliziotti, 2019.

Nella serie edicola I gialli di Crimen ha già pubblicato Sherlock Holmes, Padre Brown e l’ombra di Dracula.

Cura su Fronte del Blog la rubrica Casazza Report.

Ebook, recensioni e altro su Rino Casazza – GUARDA