Primabergamo intervista Rino Casazza: “Così ho portato Sherlock Holmes in Italia”

Estratto dell’intervista in edicola di PRIMABERGAMO a Rino Casazza per “Sherlock Holmes tra sacro e profano”, ambientato a Bergamo. Il volume di Algama è in ebook su tutti gli store e in edicola: si tratta dell’appuntamento n. 17 sul grande detective

Da Primabergamo:

Pochi sanno che nel 1903 Auguste Dupin, il celebre poliziotto creato da Edgar Allan Poe, venne a Bergamo per risolvere un caso particolarmente intricato: nel terzo centenario dell’apparizione, la preziosa corona di cui venne adornato il capo della Vergine da portare in processione, fu rubato. Un furto impossibile, perché la vigilanza era massima, un furto che non avrebbe potuto mai verificarsi. Eppure era accaduto. E pochi sanno che nelle indagini ebbe un ruolo anche il grande Sherlock Holmes. Come, del resto, forse nessuno sa che a dare una mano agli investigatori ci fu un famoso scrittore e drammaturgo: quel Giuseppe Giacosa, che all’epoca aveva cinquantasei anni, autore di diversi libretti d’opera, alcuni celeberrimi come quelli per la Bohème e per la Madame Butterfly.

Chi volesse saperne di più di quell’incredibile e poco conosciuto evento può leggere il libro Sherlock Holmes tra sacro e profano di Rino Casazza, uscito in questi giorni nella collana “I gialli di Crimen” (315 pagine, Euro 5,90) e distribuito nelle edicole di tutta la Penisola. Rino Casazza, 63 anni, è nato a Sarzana, ma dal 1985 abita a Bergamo. Lo abbiamo incontrato.

Da dove viene l’idea di coinvolgere Dupin e Sherlock Holmes per un furto avvenuto a Bergamo?

«Il romanzo è un po’ un omaggio alla città che mi ha adottato. Sono qui dal 1985 perché venni assunto dall’Italcementi. Poi nel 1988 passai al teatro Alla Scala di Milano, nell’amministrazione del personale. Ma sono sempre rimasto a Bergamo, ho accettato la vita del pendolare. Sono sempre stato un appassionato di gialli e ne ho scritti diversi. Poi ho cominciato a scrivere “apocrifi” di Sherlock Holmes. Mi diverto un sacco».

Da quando scrive romanzi?

«Dal 1998, pubblicai il giallo L’unico testimone. Poi però ebbi una pausa di qualche anno e ripresi nel 2012».

In questo romanzo addirittura agiscono tre personaggi famosi.

«Sì, è una mia caratteristica, un mio gioco narrativo. In un romanzo ho fatto collaborare Padre Brown e Sherlock Holmes; il primo un investigatore “psicologo”, il secondo “scientifico”».

Ma il furto della corona in borgo Santa Caterina in quel 1903?

«Ovviamente è un lavoro di fantasia. Cerco però sempre di documentarmi al meglio e di fare rivivere personaggi dell’epoca. In quell’agosto si celebravano i trecento anni dell’apparizione e si fece una festa grande».

[…]

***

***

***

L’AUTORE:

Rino Casazza è nato a Sarzana, in provincia di La Spezia, nel 1958. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Pisa, si è trasferito in Lombardia. Attualmente risiede a Bergamo e lavora al Teatro alla Scala Di Milano.

Ha pubblicato una cinquantina di racconti e undici romanzi che svariano in tutti i filoni della narrativa di genere, tra cui diversi apocrifi che vedono rivivere come protagonisti i più grandi detective della letteratura di genere.

Gli ultimi romanzi pubblicati sono Il serial killer sbagliato, Algama, 2018; Al tempo del Mostro, 2018, rivisitazione in chiave fantascientifica della vicenda del Mostro di Firenze; il libro per ragazzi Lara e il diario nascosto, Fratelli Frilli, 2018, scritto insieme a Daniele Cambiaso e, sempre in collaborazione con lo stesso autore, L’Angelo di Caporetto, 2017, uscito prima per Algama e poi in allegato a Il Giornale nella collana “Romanzi storici”, Gli enigmi di Don Patrizio, Algama, 2016.

Per la collana Gli apocrifi di Algama sono usciti: Sherlock Holmes, Padre Brown e l’ombra di Dracula, 2017; Padre Brown, Philo Vance e l’Angelo della Morte, 2017; Sherlock Holmes, Padre Brown e il delitto dell’indemoniata; 2016 Sherlock Holmes, Auguste Dupin e il match del secolo; 2016.

Sempre per Algama ha pubblicato l’antologia Il trucco dei due poliziotti, 2019.

Nella serie edicola I gialli di Crimen ha già pubblicato Sherlock Holmes, Padre Brown e l’ombra di Dracula.

Cura su Fronte del Blog la rubrica Casazza Report.

Ebook, recensioni e altro su Rino Casazza – GUARDA