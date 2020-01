Addio al nubilato per Amanda Knox, si sposa “ufficialmente” il 28 febbraio

La giovane di Seattle è per la legge già moglie di Christopher Robinson, ma la grande festa ci sarà fra due mesi. Per Amanda seratona con le almiche e la sorella Deanna al Teatro ZinZanni

Festa di addio al nubilato per Amanda Knox, pronta a convolare a nozze con Christopher Robinson, con il quale festeggerà il matrimonio il 28 febbraio.

LA FESTA – Dopo le disavventure giudiziarie italiane che la portarono in prigione da innocente per oltre mille giorni (SPECIALE) Amanda negli Stati Uniti si è rifatta una vita, come opinionista, blogger e giornalista.

IL MATRIMONIO – Tempo fa ci furono alcune polemiche quando chiese ai suoi follower soldi per organizzare il matrimonio. Ma proprio Oggi scoprì che in realtà i due fidanzati erano già convolati a nozze il primo dicembre 2018. Solo allora ammise: “Abbiamo già completato le pratiche per essere legalmente sposati nel dicembre dello scorso anno per semplificare il pagamento di tasse e assicurazioni”.

LA FOTO – E ora che l’evento si avvicina, la sorella Deanna ha pubblicato la foto della festa d’addio al nubilato dello scorso 18 dicembre, trascorso insieme ad otto amiche. Per la sua carcerazione in Italia è stato stabilito anche un risarcimento da parte della Corte europea per i diritti dell’Uomo.

