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“Vita da adulti” di Angelina Mango è la canzone che ci “racconta” tutti. Ed è un pezzo stupendo che sa emozionare sempre

La cantautrice è tornata alla grande. E regala Hit ed emozioni che fanno pensare

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Novembre 2026
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Gridiamolo ancora una volta: in veste di super ospite di puntata per presentare il suo nuovo singolo “Vita da adulti”, Angelina Mango, domenica scorsa 8 novembre, alla grande ha emozionato tutto lo studio di Canale 5, compresi gli allievi, i responsabili artistici e Maria De Filippi.

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Sì, il ritorno della cantante sul palco di Amici, a distanza di qualche anno dalla vittoria, è stato un momento magico per tutti, in particolare per Amadeus: Angelina Mango aveva infatti trionfato, nel 2024, al suo ultimo Festival di Sanremo, ricordate? Ah “Vita da adulti” è un pezzone che piace un sacco poiché ci racconta un po’ tutti, con le nostre comuni difficoltà di crescere, accettare le nostre fragilità e trovare nell’amore un luogo sicuro, sereno, tranquillo

 

Stefano Mauri

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Angelina Mango Vita da adulti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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