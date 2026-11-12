“Vita da adulti” di Angelina Mango è la canzone che ci “racconta” tutti. Ed è un pezzo stupendo che sa emozionare sempre

Gridiamolo ancora una volta: in veste di super ospite di puntata per presentare il suo nuovo singolo “Vita da adulti”, Angelina Mango, domenica scorsa 8 novembre, alla grande ha emozionato tutto lo studio di Canale 5, compresi gli allievi, i responsabili artistici e Maria De Filippi.
Sì, il ritorno della cantante sul palco di Amici, a distanza di qualche anno dalla vittoria, è stato un momento magico per tutti, in particolare per Amadeus: Angelina Mango aveva infatti trionfato, nel 2024, al suo ultimo Festival di Sanremo, ricordate? Ah “Vita da adulti” è un pezzone che piace un sacco poiché ci racconta un po’ tutti, con le nostre comuni difficoltà di crescere, accettare le nostre fragilità e trovare nell’amore un luogo sicuro, sereno, tranquillo
Stefano Mauri