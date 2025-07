Clara: “Nelle mie prime serate non ho fatto il tutto esaurito, ma non mi sono sentita una perdente”

Bella, brava, ispirata e preparata, la giovane artista oggi è a tutti gli effetti una cantante affermata della scena musicale contemporanea. Non tutto, però, è andato secondo i suoi piani e la fama è arrivata quando lei era pronta a fare un passo indietro. Clara Soccini, ripresa poi da vari media, Leggo, compreso, si è raccontata con la redazione di Vanity Fair, ed è partita dagli esordi nella serie “Mare Fuori“: “Non mi sono mai chiesta dove sarei ora, se il regista Ivan Silvestrini non mi avesse contattata su Instagram e il casting non fosse andato bene. Forse, mi sarei pentita di aver detto di no al talent. Di sicuro, il personaggio di Crazy J ha cambiato il corso del mio destino, Un fenomeno inaspettato. E sono ripartita con la musica. Piano piano”.



Clara inoltre ha ammesso di sentire la pressione dell’industria discografica, ma di non essere disposta a farsi spremere come accaduto ad altri giovani artisti: “Sembra che se non riempi i concerti sei una sfigato. Che ansia! Nel mio primo tour, in alcuni club non ho superato la metà della capienza. Non mi sono sentita una perdente, mi sono detta: ‘Vabbè, con calma spero di convertire gli ascoltatori di Spotify in spettatori ai live’. Il pezzo di Fedez Scelte Stupide che caratterizza la nostra estate?Intanto ribadisco che non sto con lui, ma il gossip è compreso nel pacchetto. Sono le regole del gioco che ho scelto. Mi infastidiscono solo i fotomontaggi e le invenzioni, perché ci sono persone che possono restarci male. Per il resto, amo i paparazzi e mi diverte la vicina di casa che vuole saperne di più della mia vita privata”.

Stefano Mauri