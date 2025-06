Sarah Toscano e le sue canzoni, da tutto esaurito, a luglio accenderanno anche Ascoli Piceno

Ascoli Piceno, bellissima città marchigiana ha in cartello una straordinaria serata di musica e divertimento, mercoledì 9 luglio, a partire dalle ore 21 in Piazza del Popolo, col concerto, gratuito, di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023 e protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’appuntamento, organizzato dall’Amministrazione Comunale e da Jam Session, sarà aperto dalla voce di Angie, altra giovane artista italiana.

Questo, ai media marchigiani, il commento del primo cittadino: “Abbiamo deciso di regalare alla città, e in particolar modo ai ragazzi, un concerto gratuito di una delle giovani artiste più in voga e promettenti del panorama musicale italiano – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti – Una ragazza che, con i propri testi, parla alle nuove generazioni. Eventi come questo non solo arricchiscono il nostro cartellone estivo, ma rappresentano un’opportunità per avvicinare i giovani alla musica, favorendo momenti di aggregazione positiva e partecipazione attiva alla vita della città”. Sarah Toscano, popstar in ascesa, vincitrice di Amici nel 2024, all’ultimo Festival di Sanremo con il dance-pop Amarcord e ora al bis con Taki, la sua scommessa per un’estate, è in ascesa e vuole continuare a stupire. E i concerti di ottobre a Milano e Roma sono già sold out. Sì è lanciatissima Sarah Toscano, voce non banale della musica italiana.

Stefano Mauri