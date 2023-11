Al Pacino, il mantenimento del figlio gli costerà 30 mila dollari al mese. Ma è solo l’inizio…

Al Pacino, 83 anni, si era separato da Noor Alfallah, 29, appena 3 mesi dopo la nascita del quarto figlio. Ora dovrà garantire perfino un’infermiera notturna da 13 mila dollari al mese…

Al Pacino, il mantenimento del quarto figlio gli costerà 30 mila dollari al mese. Ma potrà salire fino a 90 mila euro, in base ai guadagni annuali della star di Hollyood. Ma questo, rivelano i media americani, è addirittura solo l’inizio…

AL PACINO, LE VELENOSE VOCI SULL’EX COMPAGNA

La coppia si era separata a settembre, appena tre mesi dopo la nascita del piccolo Roman, quarto figlio dell’attore. Tra i due c’è un’enorme differenza di età: 83 anni lui, 29 lei. Ma per Noor questo non è mai stato un problema: fu Page Six a scrivere velenosamente, quando si scoprì che era incinta di otto mesi, che la giovane, americana ma originaria del Kuwait, di solito frequenta solo uomini vecchi e ricchi, si muove nei circoli del jet set e la sua famiglia è già abbiente.

Precedentemente è stata legata a Mick Jagger, al miliardario tedesco Nicolas Berggruen, 62, e nel 2019 a Clint Eastwood, 93 anni, anche se probabilmente si trattava solo di un’amicizia. Vive a Beverly Hills e ha una carriera da produttrice cinematografica. Poi, anche la storia con Al Pacino è finita al capolinea, ad appena tre mesi dal parto.

I COSTI ENORMI DELLA SEPARAZIONE

Page Six e TMZ hanno spulciato le carte sulla separazione del tribunale di Los Angeles, scoprendo gli importi che dovrà versare l’attore, in crescendo a seconda delle sue fortune al cinema, ma anche quelli a titolo di anticipo: 110 mila dollari e altri 13 mila dollari al mese per un’infermiera notturna.

Non solo: ai 30 mila euro di base al mese, da subito Al Pacino dovrà anche versare in un fondo 15 mila dollari l’anno per l’istruzione del bambino. La custodia del piccolo Roman sarà infine congiunta, ma l’ex fidanzata Noor Alfallah avrà quella fisica primaria.

