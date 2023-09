Storia della banda che ha sbancato il Ritz

La roulette da sempre ha fatto spremere il cervello a matematici, scienziati e semplici appassionati su quali possano essere gli stratagemmi per vincere: negli anni infatti sono stati sviluppati svariate strategie per quantomeno provare ad aumentare le possibilità di vincita, dal famoso metodo del raddoppio fino a svariati calcoli complicatissimi.

In questo articolo andiamo a parlare di un caso del 2004, che destò molto scalpore per la facilità con cui un gruppo di giocatori riuscì a vincere ripetutamente alla roulette nel Casinò Ritz di Londra.

Il Casinò, chiuso nel 2020, era parte del prestigioso Hotel Ritz , conosciuto per essere uno dei luoghi più esclusivi e lussuosi della città, nella zona di Mayfair. Offriva una varietà di giochi da casinò, come roulette, blackjack e poker, in un’atmosfera raffinata e elegante.

I tre che hanno sconvolto il mondo del gambling

Il 15 marzo del 2004 inizia la storia leggendaria della banda del Ritz: Niko Tosa, croato, entra in scena insieme ai suoi due partner di gioco, Livia Pilisi, una bionda ungherese e Nenad Marjanovic, un uomo d’affari serbo.

Il personale di sicurezza del Casinò conosceva già Tosa, che nelle settimane precedenti aveva già fatto il suo ingresso svariate volte, vincendo alcune migliaia di sterline.

Ma quel lunedì Tosa e la sua banda portarono le proprie vincite ad un livello impressionante; dapprima Tosa si aggirò per le sale del Casinò, osservando i vari tavoli, optando alla fine per una ruota nella sala denominata Carmen.

Gli addetti del Casinò sono sicuramente abituati a comportamenti stravaganti, magari dettati dalla scaramanzia dei giocatori, ma quel giorno rimasero comunque colpiti dall’atteggiamento dei tre: dopo aver aspettato 6/7 secondi dopo il lancio della pallina, questi piazzavano le fiches sul tavolo verde, cercando di coprire almeno 15 numeri.

Tosa e i suoi complici solitamente coprivano 5 numeri vicini, con un win rate importante, arrivando a volte a indovinare anche 10 lanci consecutivi.

In breve tempo sono arrivati a raddoppiare la loro somma iniziale, per poi cominciare a puntare somme ben più consistenti, da 15.000 sterline a lancio, il tutto senza mostrare la benché minima emozione di fronte alle numerose vincite.

In molti si sono insospettiti, increduli di fronte al numero incredibile di vincite ravvicinate e costanti, per cui fu chiamato ad intervenire il capo della sicurezza, John Wootten, che però era fresco di nomina e in quel momento stava festeggiando in un’altra zona della citta. Una volta arrivato i tre se ne erano già andati con una vincita di quasi 1,3 milioni di sterline.

I sospetti di truffa

Una teoria formulata da Wooten fu quella per cui la banda utilizzasse dei dispositivi in grado di prevedere il numero di arrivo della pallina, tramite alcuni parametri come la velocità.

La sera seguente i tre si presentarono di nuovo al Ritz e furono arrestati e interrogati nella vicina stazione di polizia. L’esito della perquisizione fu nullo, nessun dispositivo venne trovato.

Tosa rimase freddo e imperturbabile durante l’interrogatorio, con il suo complice che invece si vantava della sua abilità di giocatore: tutti negarono l’utilizzo di dispositivi.