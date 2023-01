Bimber, miglior tema virale di WordPress, utile per fare (anche) un intero sito in affiliazione

Bimber è certamente il miglior tema virale di WordPress, per le sue infinite funzionalità cui ha aggiunto la variante per un sito in affiliazione

Bimber è certamente il tema virale migliore per WordPress. I temi virali sono quelli particolarmente interattivi con il pubblico, coinvolti in prima persona sul sito e chiamati ad esprimere giudizi, con emoji e molto altro.

In Italia non sono ancora molto in voga, tutt’altro, dato che siamo sempre indietro con le tendenze tecnologiche. Ed è la ragione per la quale conviene puntarvi. Vengono in mente esempi come boredpanda.com e thechive.com, con le loro classifiche sull’intero scibile.

Il tema Bimber

Bimber è sul mercato Envato dal 2016, conta circa 17500 vendite e una media di 4.84 stelle su 5, con oltre 1000 voti: ciò significa che è quasi impossibile trovare bug o incompatibilità con i plugin più noti.

Promette un’installazione in meno di 24 ore, customizzabile anche con drug & drop. E in ogni caso, oltre alla documentazione classica del tema, ci sono più di 20 video tutorial per imparare ad utilizzarlo. Direte: che cos’ha di diverso?

Cosa si può fare

Ogni post può essere commentato con un’infinita serie di reazioni, tutte comprese nel tema. Potentissimi i pulsanti di condivisioni social, con moltissime versioni. E, grazie all’integrazione di Giphi, Bimber gode di oltre 100 mila gif esclusive: utilissime per i commenti e nel caso si usi anche un forum con Buddy press, che è integrato.

Ogni post e ogni archivio può essere personalizzato.

Dettagli

Ma la peculiarità sta nei formati speciali (16 versioni) che consentono di coinvolgere il pubblico con, per citarne alcuni quiz, classifiche, versus e meme:

Altre caratteristiche importanti sono i link con anteprima, una gallery spettacolare a tutto schermo, la possibilità di offrire contenuti ristretti ai soli abbonati, la personalizzazione dello sfondo anche per i cellulari e l’importante Ad blocker detector integrato: anche perché Bimber vanta oltre 50 slot per le Ads e c’è proprio una versione ad hoc solo per chi punta sulle Ads.

Sito in affiliazione

Sono infatti più di 15 le versioni di Bimber cui potere accedere, tutte con versione opzionale Dark mode. Il tema, che in apparenza è dedicato solo ad un pubblico giovane, presenta oggi una grande novità: la versione sito in affiliazione. La preview su Themeforest consente comunque un’anteprima di ogni demo.

Integrato con Woocommerce, Bimber consente di votare e reagire allo stesso modo dei post: dettaglio non da poco per chi conta di guadagnare con questo sistema e intende differenziarsi da un mercato sempre più in competizione.

Customizzabile perfino la versione con i coupon. Qui sotto, una versione completa di esempio di una pagina con coupon: