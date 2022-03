Chiara Ferragni: “Diamo il nostro contributo alla Croce Rossa Italiana per aiutare l’Ucraina”

(continua dopo la pubblicità)

Da Parigi, dove si trova per lavoro alla Settimana della Moda, Chiara Ferragni da Cremona, Influencer sempre sul pezzo e Donna, Ragazza impegnata, via Instagram, attraverso un video e un post ha chiesto ai suoi sostenitori di fare qualcosa per sostenere gli ucraini travolti, stravolti dall’assurda guerra voluta dalla Russia di Putin. Ecco il senso del messaggio lanciato dalla Ferragni:

“Fate la differenza per la popolazione Ucraina anche con una piccola donazione. Io ho deciso di sostenere le azioni concrete della Croce Rossa Italiana: supportateli anche voi, ogni piccolo gesto è un aiuto concreto”.

Tanti i commenti di ringraziamento al post, molti corredati dai colori blu e giallo della bandiera ucraina. Tra questi anche quelli della stessa Croce Rossa Italiana : “Grazie di cuore per il tuo sostegno, Chiara Ferragni!”.

Tra l’altro non è la prima volta che Chiara Ferragni sfrutta la propria popolarità per supportare nobili cause. Questa volta parliamo dell’Ucraina matutti quanti ricordiamo quel che lei e il marito Fedez fecero nel 2020, durante la prima ondata della pandemia. A dimostrazione che qualche volta anche i social network possono diventare casse di risonanza per missioni importanti e mobilitare grandi masse di persone verso un obiettivo comune.

Chiunque volesse dare un aiuto concreto all’Ucraina può quindi aderire all’iniziativa lanciata dalla Ferragni, oppure supportare il progetto che ritiene più vicino alla propria sensibilità. L’importante, in circostanze come questa, è agire e non restare a guardare. Ah basta consultare il sito internet della Croce Rossa Italiana per trovare tutte le dritte da seguire.

Stefano Mauri