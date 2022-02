Chiara Ferragni da Cremona alla Milano Fashion week, valuta opportunità per crescere. E nel 2023 arriva il suo profumo

(continua dopo la pubblicità)

Se la guerra in Ucraina voluta dal presidente russo Putin non mettesse ansie e paure, questi in Italia sarebbero davvero magici giorni di ripartenza, col virus maledetto che finalmente dà tregua e soprattutto con la moda tornata protagonista a Milano: la Fashion Week è iniziata e i riflettori si sono accesi su passerelle, vip e top model presenti in città. Tra gli eventi di punta della prima giornata di sfilate, andata in scena lo scorso mercoledì 23 febbraio, c’è stata sicuramente la sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di Fendi, incentrata su lingerie a vista e trasparenze. Ebbene, poteva mancare in prima fila la splendida, sensualintrigante, intelligente, preparata Chiara Ferragni, da Cremona, la regina delle fashion influencer? Assolutamente no: l’imprenditrice digitale ha fatto la sua prima apparizione alle sfilate milanesi sfoggiando una maxi pelliccia colorata.

Dopo aver festeggiato gli undici mesi della figlia Vittoria, la Ferragni, reduce da un viaggio di lavoro negli Usa ha ripreso i suoi doveri ed è comparsa alla sfilata di Fendi, accolta da un tripudio di applausi e di fan accalcati fuori dallo showroom. Anche se a Milano il sole fa già sentire aria di primavera, Chiara Ferragni, per non passare inosservata, ha fatto il suo ingresso al fashion show con un maxicappotto di pelliccia colorato con inserti lilla, beige e rossi su fondo bianco. Il look fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 di Fendi.

E questi per la Ferragni sono giorni importanti e di cambiamento per quanto riguarda la sua attività professionale. Sì perché dopo abiti e gioielli, è pronto lo sbarco nel mondo dei profumi. Angelini Beauty Spa, parte di Angelini Industries e leader nei settori profumeria, skincare e suncare, e la nota imprenditrice-influencer, hanno infatti annunciato l’accordo di licenza in esclusiva mondiale per la produzione, distribuzione e promozione della prima linea di fragranze dell’omonimo brand. Il primo profumo Chiara Ferragni verrà lanciato nel 2023.

Ma non è tutto: per far crescere ulteriormente il suo brand, la lanciatissima Donna del Fare cremonese starebbe valutando le seguenti opzioni: affiliarsi a un partner commerciale o quotarsi in borsa.

Stefano Mauri

