Standing ovation per Chiara Ferragni e Fedez: coppia glamour della Milano Fashion Week 2022

(continua dopo la pubblicità)

Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla, ma non sarebbe la stessa cosa, che lei, presente ovunque, a ogni ora, per promuovere i suoi brand e la bellezza italiana in questi giorni modaioli meneghini è unica. Si’ lei sa lasciare il segno, coi suoi vedo, non vedo e i suoi messaggi squarcianti, quindi Chapeau a Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e Influencer di Cremona, presente tra gli ospiti della sfilata di Gucci, dopo una tarda mattinata affascinando tutti con calze a rete Made in Calzedonia, andata in onda a Milano, per la Fashion Week 2022, laddove beh ha lasciato tutti, un’altra volta, senza fiato con il suo look principesco tutt’altro che tradizionale (naturalmente firmato Gucci). La Ferragni ha interpretato il trend della moda mannish con un tailleur di raso rosa, un modello con i pantaloni palazzo a vita alta e un blazer doppiopetto oversize decorato con un enorme giglio all’occhiello. Niente top, camicie o reggiseno in vista: Chiara ha preferito l’effetto nude, coprendo il seno semplicemente con dei copricapezzoli a forma di stella. E illuminando le scene a modo suo. Sulla testa ha poi sfoggiato una coroncina di cristalli con l’iconico logo con la doppia G, aggiungendo un tocco regale al completo audace e glamour. Il cantante Fedez, con lei alla sfilata ha sfoggiato maxi e ha reso omaggio ad Alessandro Michele con un outfit firmato proprio dalla Maison che dirige. Pantaloni classici in grigio scuro, camicia a righe portata abbottonata fino al collo e maglioncino aderente: a fare la differenza, però, sono stati i maxi occhiali da vista con la montatura in osso che gli hanno donato uno stile da perfetto Nerd. A Fedez è bastato un semplice accessorio per “trasformarsi”, tanto che a primo impatto sembrava di essere di fronte a un’altra persona. La coppia riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di più glamour delle sfilate milanesi? Sì e senza ombra di dubbio. A proposito Fedez sta lavorando al suo disco dell’estate 2022… che i Ferragnez sanno sempre stupire

Stefano Mauri