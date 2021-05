Sheldon Cooper Vs Aldo, Giovanni e Giacomo: una pagina Instagram esilarante

Cosa sarebbe successo se Aldo, Giovanni e Giacomo avessero recitato in The Big Bang Theory? Un’esilarante pagina Instagram fonde le migliori battute della serie televisiva americana con quelle del celebre trio di comici italiani, i cui tormentoni costituiscono ormai l’ossatura di tantissime pagine social.

Così ecco Raji, dopo la notte d’amore con Penny, spiegare a Leonard che è «tutto dimenticato» per poi confessare «o Leonard, ci siamo baciati».

Lo sappiamo che l’avete letta con la voce di Giacomo in “Chiedimi se sono felice”. E in effetti il senso è proprio questo. Non ci credete? Andate a _thebigaggtheory_ e fatevi due risate. Intanto, vi regaliamo qualche chicca, come la telefonata tra Aldo Baglio e Sheldon Cooper…

E cosa pensa Sheldon della sorella di Giovanni?

Aldo Baglio e Sheldon Cooper alle prese con l’arrampicata:

