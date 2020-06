Elton John commuove il web: paga l’intervento chirurgico all’ex fidanzata lasciata mezzo secolo fa

Quando Elton John ha saputo che l’ex fidanzata Linda Hannon aveva problemi economici per pagarsi un’operazione al ginocchio, non ci ha pensato due volte e ha messo mano al portafoglio per aiutarla

Elton John commuove il web con un gesto d’amore d’altri tempi: quando ha saputo che l’ex fidanzata, lasciata oltre mezzo secolo fa, aveva difficoltà finanziarie per pagarsi un intervento chirurgico al ginocchio, non ci ha pensato due volte. E ha messo mano al portafoglio per aiutarla.

IL PRIMO AMORE – La storia viene raccontanta dal Daily Mirror, che ha fatto da tramite tra la 76enne e la star con cui si era lasciata bruscamente agli inizi degli anni 70. Lei si è operata e poi lo ha ringraziato pubblicamente. Per la serie: il primo amore non si scorda mai.

VITE LONTANE – Certo di acqua sotto i ponti ne è passata davvero parecchia dagli anni della loro relazione. Linda, che oggi vive a Dallas, prima di contattare il Mirror aveva provato invano a contattare Elton via mail, provando a scrivergli lunghe lettere nel timore che si fosse dimenticato di lei. Perché all’epoca erano ventenni, il cantante non era ancora famoso e Linda lo chiamava Reg, dal suo secondo nome Reginald: “Ho ricordato l’incidente d’auto in cui mi sono fatta male a un braccio e poi quando è venuto alla festa di compleanno di mio fratello. Reg, io e mia madre abbiamo preso il treno per Newcastle. Ricordo che indossava un completo verde bottiglia. Penso che fosse l’unico che al tempo avesse”.

SENZA SOLDI – Erano anni in cui era Linda a pagare bollette, affitto e cibo. Ma come ha ricordato una fonte al Mirror: “Quando Elton ha saputo della difficile situazione di Linda, non ha esitato per un secondo a dare una mano. Ha ricordato quanto fosse bella, l’aiuto che lei al tempo gli ha dato e ha dichiarato di essere felice di poterla contraccambiare”. Linda si è emozionata: “Non ho mai provato risentimento nei suoi confronti, se non subito dopo la fine della relazione. Sono molto felice che poi abbia trovato il vero amore con David Furnish e che oggi abbia dei figli”.

