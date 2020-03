Coronavirus, i dati italiani dalla provincia più colpita alla meno colpita alle 17 del 25 marzo

I dati sul coronavirus in Italia del 25 marzo: dalla provincia italiana più colpita alla meno colpita e le schede diverse per regioni italiane da scaricare. I documenti sono forniti dal ministero della salute

Scende ancora la curva di contagio: i malati in più sono meno di ieri. Se ieri infatti c’era stato un aumento percentuale dell’8%, con +5249 contagiati in più, oggi ci sono 5210 colpiti dal morbo in 24 ore, per un totale di 74386 contagiati, ovvero il 7,5%, terza diminuzione di fila. Prima delle misure l’aumento giornaliero era di oltre il triplo.

I guariti sono 9632, +1036 rispetto a ieri, anche questo dati in aumento.

Purtroppo è invece ancora altissimo il numero dei morti: 683 in 24 ore, per un totale di 7503.

I positivi attuali sono 57721.

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 23 marzo:

Bergamo (Lombardia): 7.072

Brescia (Lombardia): 6.597

Milano (Lombardia): 6.074

Cremona (Lombardia): 3.156

Torino (Piemonte): 2.813

Piacenza (Emilia Romagna): 2.122

Lodi (Lombardia): 1.884

Padova (Veneto): 1.636

Monza e della Brianza (Lombardia): 1.587

Reggio nell’Emilia (Emilia Romagna): 1.586

Pavia (Lombardia): 1.578

Modena (Emilia Romagna): 1.533

Parma (Emilia Romagna): 1.525

Pesaro e Urbino (Marche): 1.432

Roma (Lazio): 1.428

Verona (Veneto): 1.304

Trento (P.A.Trento): 1.222

Treviso (Veneto): 1.177

Mantova (Lombardia): 1.176

Rimini (Emilia Romagna): 1.136

Bologna (Emilia Romagna): 1.107

Lecco (Lombardia): 1.076

Alessandria (Piemonte): 946

Venezia (Veneto): 874

Bolzano (P.A. Bolzano): 858

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 23 marzo:

Lombardia: 32.346 (attuali: 20.591)

Emilia Romagna: 10.054 (attuali: 8.256)

Veneto: 6.442 (attuali: 5.745)

Piemonte: 6.024 (attuali: 5.556)

Toscana: 2.972 (attuali: 2.776)

Marche: 2.934 (attuali: 2.639)

Liguria: 2.305 (attuali: 1.826)

Lazio: 1.901 (attuali: 1.675)

P.A. Trento: 1.222 (attuali: 1.058)

Campania: 1.199 (attuali: 1.072)

Friuli Venezia Giulia : 1.139 (attuali: 911)

Puglia: 1.093 (attuali: 1.023)

Sicilia: 994 (attuali: 936)

P.A. Bolzano: 858 (attuali: 748)

Abruzzo: 813 (attuali: 738)

Umbria: 710 (attuali: 686)

Sardegna: 442 (attuali: 412)

Valle d’Aosta: 401 (attuali: 375)

Calabria: 351 (attuali: 333)

Basilicata: 113 (attuali: 112)

Molise: 73 (attuali: 53)