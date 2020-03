Coronavirus, i dati italiani dalla provincia più colpita alla meno colpita alle 17 del 24 marzo

I dati sul coronavirus in Italia del 24 marzo: dalla provincia italiana più colpita alla meno colpita e le schede diverse per regioni italiane da scaricare. I documenti sono forniti dal ministero della salute

Continua la discesa della curva di contagi da coronavirus in Italia. Se prima delle misure il contagio aumentava in media del 27,6% al giorno, nella prima settimana delle misure si era assestato intorno al 14%. Ora, alla fine della seconda, quest’aumento è per il secondo giorno di fila intorno all’8%.

In totale i casi sono oggi 69.176 (+5249). Ma i decessi sono ancora con numeri di guerra: +743 in 24 ore, oltre la metà dei quali nella sola Lombardia (+402). I guariti in un giorno sono 894, per un totale di 8236.

***

(Dati forniti dal Ministero della Salute)

***

Confronta i dati con quelli di ieri – QUI

***

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 24 marzo:

(Dati forniti dal Ministero della Salute)

Bergamo (Lombardia): 6.728

Brescia (Lombardia): 6.298

Milano (Lombardia): 5.701

Cremona (Lombardia): 3.061

Torino (Piemonte): 2.496

Piacenza (Emilia Romagna): 1.981

Lodi (Lombardia): 1.860

Pavia (Lombardia): 1.499

Padova (Veneto): 1.464

Monza e della Brianza (Lombardia): 1.454

Reggio nell’Emilia (Emilia Romagna): 1.437

Parma (Emilia Romagna): 1.435

Pesaro e Urbino (Marche): 1.371

Modena (Emilia Romagna): 1.354

Roma (Lazio): 1.287

Verona (Veneto): 1.228

Trento (P.A.Trento): 1.110

Mantova (Lombardia): 1.093

Treviso (Veneto): 1.091

Rimini (Emilia Romagna): 1.084

Lecco (Lombardia): 1.015

Bologna (Emilia Romagna): 968

Alessandria (Piemonte): 946

Venezia (Veneto): 837

Bolzano (P.A. Bolzano): 781

**

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 24 marzo:

(Dati forniti dal Ministero della Salute)

Lombardia: 30.703 (attuali: 19.868)

Emilia Romagna: 9.254 (attuali: 7.711)

Veneto: 5.948 (attuali: 5.351)

Piemonte: 5.515 (attuali: 5.124)

Marche: 2.736 (attuali: 2.497)

Toscana: 2.699 (attuali: 2.519)

Liguria: 2.116 (attuali: 1.692)

Lazio: 1.728 (attuali: 1.545)

P.A. Trento: 1.110 (attuali: 975)

Campania: 1.101 (attuali: 992)

Puglia: 1.005 (attuali: 940)

Friuli Venezia Giulia : 992 (attuali: 848)

Sicilia: 846 (attuali: 799)

P.A. Bolzano: 781 (attuali: 699)

Abruzzo: 689 (attuali: 622)

Umbria: 648 (attuali: 624)

Sardegna: 421 (attuali: 395)

Valle d’Aosta: 400 (attuali: 379)

Calabria: 319 (attuali: 304)

Basilicata: 92 (attuali: 91)

Molise: 73 (attuali: 55)