Chiara Ferragni, magica nella magia di Napoli, a Marbella per lavoro. E per la Cremonese potrebbe stupire

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è ormai alle spalle da oltre un anno, ma il gossip attorno all’ex coppia più famosa del web appassiona tanti e soprattutto chi vorrebbe vederli di nuovo insieme. Ma i Ferragnez, non si rimetteranno insieme. E non è nemmeno giusto, accostare; spesso e volentieri, pensieri, post, parole, canzoni, spunti di Chiara Ferragni, a Fedez.

Lo scorso weekend, per la sua mini vacanza a Napoli, Chiara da Cremona: bellissima, magica, fatale e leggera, ha sfoggiato i colori della squadra partenopea e la scritta “J’adore Napoli” e si è goduta il tempo trascorso in città visitando i suoi luoghi artistici e immergendosi nella sua atmosfera magica. Adesso invece, la Ferragni è a Marbella, in Spagna per lavoro.

E via social, o meglio, sul web, la fotografia di Chiara Ferragni, con la maglia, vintage, della Cremonese, la squadra della sua città, tornata in A, sì… è tra le più significative e luminose del momento; poiché è vero, non si sconta nulla (mentre ad altri tanto è concesso) all’imprenditrice digitale, impegnata a vivere, la sua nuova vita tra ripartenze, rallentamenti, amori sognati e svanite, passioni da mordere e l’amore per la famiglia.

Ma continuare a non scontare (non si chiede di dimenticare il suo passato, ma nemmeno di attaccarla sempre, no?) nulla, all’influencer (lascia comunque sempre un segno, alle cose che fa) nata sulle cremonesi rive del Po, beh, non è giusto. Ergo, per vedere l’effetto che fa, per dare maggior, nuova, moderna, visibilità alla simpatica Cremo via web, mah, coinvolgere, un po’ via social, la dinamica, “nuova”, frizzante Ferragni, con la sbarazzina e veloce Cremonese, mah, non sarebbe male, no?

Stefano Mauri